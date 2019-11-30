Euronews: Европа всё активнее включается в космическую гонку

Европейское космическое агентство получило рекордный бюджет, чтобы активнее конкурировать с Китаем и США в освоении космоса. По словам главы ЕКА Йоханна-Дитриха Вёрнера, перед этой организацией раскрываются всё более масштабные перспективы. Между тем в области пилотируемой космонавтики у европейцев до сих пор вообще нет собственного опыта, отмечает Euronews.
Европейское космическое агентство включается в космическую гонку. Организация получила от стран ЕС рекордные отчисления в бюджет: почти 15 миллиардов евро. Это в два с половиной раза больше, чем было.
Накануне глава ЕКА Йоханн-Дитрих Вёрнер призвал европейцев стать «более космическими». По его словам, перед организацией раскрываются масштабные перспективы — как научные, так и прикладные.
ЙОХАНН-ДИТРИХ ВЁРНЕР, глава Европейского космического агентства: Эти средства пойдут на четыре цели, четыре столпа, как я их называю: наука и исследования, надёжность и безопасность, прикладные программы, такие как наблюдение за Землёй, телекоммуникации, а также на развитие технологий космических полётов. Так что полномасштабная программа должна позволить нам, к примеру, не просто отслеживать космический мусор, но и собирать его, совершать полёты на низкую орбиту к МКС, а также на Луну и Марс, развивать средства наблюдения за вселенной, искать «чёрные дыры» и гравитационные волны.
Европейские министры, обсуждавшие бюджет агентства, не скрывали, что одна из задач — поддерживать возможности европейской науки и промышленности на фоне конкуренции с Китаем и США и растущей вовлечённости частного сектора. Например, SpaceX Илона Маска ещё два года назад обошла европейскую Arianespace на рынке космических запусков. А в области пилотируемой космонавтики у европейцев вообще нет собственного опыта.
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