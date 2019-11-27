WT: Вашингтон намерен покончить с китайской мечтой о первенстве в космосе

США и Китай активно разрабатывают военные средства в погоне за первенством в космосе, пишет The Washington Times. При этом, по словам экспертов, Китай может иметь преимущество в этой сфере, поскольку централизованная система управления страной позволяет ему быстрее решать стратегические задачи. В связи с этим Вашингтон активно разрабатывает собственные космические вооружения, способные защитить американские средства в случае конфликта с Пекином, отмечает издание.

На прошлой неделе глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд заявил о высокой вероятности атак на важнейшие американские спутники. Как передаёт издание, в этом месяце комиссия конгресса США по изучению американо-китайских отношений в области экономики и безопасности выпустила доклад, предупреждающий о намерении Пекина обеспечить себе первенство в области между Землёй и Луной, известной как окололунное пространство.

Так, Китай планирует создать на Луне постоянную базу в рамках программы, преследующей как коммерческие, так и военные цели. Как отмечается в докладе, «Китай, очевидно, придерживается мнения о том, что страна, лидирующая в космосе, может главенствовать в экономической и военной сфере и на земле».

«Мы разрабатываем новые вооружения для космической обороны, а в наших оборонных мерах и тактиках объединяются новые и традиционные системы вооружений», — объявил в июле на слушаниях в сенате генерал Реймонд. При этом, как отмечает издание, подробности разработки новых вооружений не раскрываются, а работы ведутся в обстановке секретности.

Как напоминает газета, уже существующие системы космической обороны включают в себя системы двойного и направленного действия, в частности, ракеты, средства радиоэлектрического подавления и лазеры.

Американское правительство и конгресс с 1950-х годов блокировали или ограничивали разработку новых космических вооружений, опасаясь «вооружения» космоса, однако разработка Россией и Китаем новых систем космической обороны, таких как противоспутниковые ракеты, противоспутниковые лазеры наземного базирования и орбитальные противоспутниковые роботы, вынудила США начать работу над собственными мощностями.

Ещё в 2002 году ВВС США начали работу над двумя электронными системами наземного базирования, способными временно нарушать работу спутников. Одной из них была Система защиты от слежения и распознования — мобильное устройство, способное лишать иностранные спутники возможности шпионить за американскими силами, — однако в 2004 году конгресс отказал этой программе в финансировании. Другая, Система защиты от коммуникаций, представляет собой средство радиоэлектрического подавления, способное помешать работе вражеских спутников. Как минимум семь подобных систем уже были приведены в действие.

Помимо этого у американских военных имеется ряд ракет и лазеров двойного назначения, которые могут быть превращены в противоспутниковые вооружения. Среди них ракета Standard Missile 3 ВМС США, модифицированная в 2008 году и получившая способность сбивать находящиеся на орбите спутники. Считается, что такой же способностью обладает противоракетный комплекс THAAD. Кроме того, американские станции лазерного измерения дальности могут использоваться для нацеливания на вражеские спутники. Для тех же целей может использоваться высокомощный перспективный химический лазер средней инфракрасной области спектра ВМС США.

Как утверждается в докладе парламентской комиссии, китайские военные стратеги рассматривают космос как «командную высоту», которую необходимо будет занять в случае конфликта. «Китай рассматривает космос как важнейшую точку военной и экономической уязвимости США и разработал диапазон электромагнитных, коорбитальных, кибервооружений, вооружений прямого выведения на орбиту, способных нацеливаться на все классы вооружений космического арсенала США», — говорится в документе.

По мнению бывшего сотрудника военной разведки и члена комиссии конгресса Ларри Вортцеля, Китайские вооружённые силы могут превосходить США в том, что касается космической обороны и способности атаковать американские спутники. «Что ещё более серьёзно, если бы дело дошло до конфликта, у Китая было бы преимущество. Народно-освободительная армия Китая должна получить разрешение на военные действия всего лишь у одного органа в верхушке Коммунистической партии. Американской же армии пришлось бы пройти через кучу юристов, Совет национальной безопасности и членов администрации Белого дома, прежде чем начать действовать», — предупредил Вортцель.

Как отмечает военный эксперт Рик Фишер, хотя в технических аспектах Пекин всё ещё отстаёт от Вашингтона, «способность руководства Коммунистической партии Китая выработать комплексную военно-экономическо-политическую стратегию для контроля над космосом, может позволить ему преимущество в космосе над демократиями». Для того чтобы помешать этому, США должны не допустить контроля Китая над Луной и окололунной областью, уверен эксперт.

«Если Америке не удастся отбить у Китая Луну ради защиты своих командных позиций, что будет способствовать сдерживанию конфликта, то мы обрекаем себя и свои вооружённые силы на множество войн с Китаем в будущем», — подчёркивает Фишер.