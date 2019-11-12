Bloomberg: США оценили угрозу космических войн с Россией и Китаем

Разведка США решила провести переоценку в отношении способности России и Китая «вести боевые действия в космосе». Американцы опасаются, что их потенциальные «противники» разрабатывают и внедряют новые технологии для нанесения удара не только по спутникам на орбите, но и практически по любым объектам в космическом пространстве, сообщает Bloomberg. Эксперты при этом обвиняют Вашингтон в «неспособности» добиться введения международных ограничений на космическое оружие.

Разведывательное сообщество США в настоящее время проводит новую оценку возможностей России и Китая вести боевые действия в космосе. «Существующие и потенциальные угрозы космических войн» уже использовались, в частности, для обоснования создания Космического командования США, нового Агентства космических разработок — а также, возможно, и шестого рода войск, которые будут называться «космическими силами», пишет Bloomberg.



Генерал ВВС США Джон Хайтен поручил национальной разведке провести эту оценку до того, как покинуть свой предыдущий пост главы Стратегического командования Вооружённых сил США, поясняется в статье. И в настоящее время она «проводится силами разведывательного сообщества», подтвердила официальный представитель ВВС США подполковник Кристина Хоггатт, которая теперь является американским «военным офицером номер два», сообщает Bloomberg. По её словам, новое командование Космических сил США будет использовать подготовленную разведкой обновлённую оценку «наряду с текущими операциями» и важной информацией, представляемой зарубежными, гражданскими и коммерческими партнёрами, чтобы определить и ввести в перспективе «требования к обучению и материально-техническому обеспечению» американских сил.



Представители военного командования США уже не раз выражали «озабоченность» в связи с достижениями этих потенциальных противников США в таких сферах, как создание помех спутникам на орбите, нанесение по ним ударов, а также уничтожение спутников и других объектов в космическом пространстве, говорится в статье. В частности, глава департамента по космической политике Министерства обороны США Стив Китай заявил во время выступления на конференции в прошлом месяце, что угрозы со стороны Москвы и Пекина «действительно высоки как никогда и их становится всё больше». Эти опасения отражены и в ежегодном докладе, который 14 ноября опубликует уполномоченная конгрессом США специальная комиссия, занимающаяся анализом экономики и безопасности, отмечает Bloomberg. Этой комиссии специально поручено докладывать обо всех «экономических и военных угрозах» для США, исходящих от Китая.



Судя по предварительно разосланному тексту доклада, его авторы пришли к выводу, что Китай сейчас «считает космос основным слабым местом США в военной и экономической сферах». Поэтому он разработал целый ряд вооружений — систем прямого вывода на орбиту, кибернетических, электромагнитных и орбитальных систем для поражения целей в космическом пространстве, способных поражать космические объекты США почти всех классов, подчёркивается в докладе: «Вполне возможно, что Соединённым Штатам будет трудно удержать Пекин от использования этого оружия, поскольку Китай считает, что США более уязвимы в космосе». Комиссия также отмечает, что после проведённых в 2007 году испытаний, о которых много писали СМИ, Китай не сбил ни одного, однако продолжает «почти ежегодно проводить испытания кинетических систем поражения целей в космическом пространстве» — иногда под видом испытаний перехвата баллистических ракет, пишет Bloomberg.



Как правило, оценки, проводимые национальной разведывательной службой, обновляются в США каждые два-три года, и результаты новой оценки будут включены в следующий доклад разведывательного сообщества «Оценка международной угрозы безопасности», говорится в статье. Этот доклад будет открыт для общего доступа, однако пресс-секретарь аппарата директора Национальной разведки Моника Таллос пояснила в комментарии для Bloomberg, что «публичное обсуждение готовящихся к публикации или предыдущих докладов с оценками разведывательного сообщества не разрешается».



Новое командование Космических сил США «ежедневно взаимодействует» со спецслужбами, заверила в этой связи и пресс-секретарь ВВС США. «Мы регулярно сотрудничаем и согласовываем вопросы, касающиеся угроз в космосе, включая угрозы со стороны Китая и России», — подчеркнула Хоггатт. А глава командования Космических сил США генерал Джон Реймонд заявил в сентябре, что в его ведомстве «хорошо понимают» космическую стратегию Китая. «Мы понимаем их возможности и вполне спокойно воспринимаем то, что они разрабатывают оружие направленной энергии и, вероятно, создают боевые лазеры, чтобы «ослепить» наши спутники», — отметил Реймонд. Он также пояснил, что соперники США разрабатывают мощные орбитальные системы, которые являются «довольно сложными» и могут иметь двойное назначение, сообщает Bloomberg.



Обо всех этих опасениях американского командования свидетельствует и тот факт, что Пентагон, согласно данным Исследовательской службы конгресса США, попросил увеличить расходы на обеспечение национальной безопасности в космосе на текущий 2020 финансовый год на $14,1 млрд. Это примерно на 14% больше, чем в 2019 финансовом году, говорится в статье. Между тем, по информации генерального инспектора Пентагона, Соединённым Штатам на данный момент принадлежат 870 из имеющихся в мире 1880 разведывательных спутников, спутников связи, навигационных и научных спутников, пишет Bloomberg.



В свою очередь, аналитики по контролю над вооружениями, которые пристально следят за перспективами создания «противокосмического потенциала», не отрицают существующих в США проблем в этой сфере. Вместе с тем они обвиняют американские власти в неспособности добиться «введения международных ограничений на космическое оружие», сообщается в статье. «Проблема заключается в том, что в отношении военного использования космоса не предпринимается никаких действий по сдерживанию этого соперничества, нет никаких политических или юридических соглашений, ограничивающих развёртывание противоспутникового оружия или официально устанавливающих нормы поведения», — подчеркнула в комментарии для Bloomberg эксперт Лаура Грего.



Она также отметила, что создание противоспутниковых технологий, включая ракеты прямого попадания с прямым выведением на орбиту цели, а также обеспечение возможности приблизиться к другому спутнику для его ремонта либо поражения, «безусловно, находится в рамках технических возможностей России и Китая» на данный момент. По мнению Грего, пока США удаётся удерживать за собой лидерство в этой сфере, однако Россия и Китай при желании вполне способны догнать американцев.



Аналитик Фонда «Безопасный мир» Виктория Сэмсон также считает, что военные возможности России и Китая в космической сфере стоит относить к «реальным и потенциальным угрозам». Однако актуальность этих угроз и «преднамеренная враждебность конкретно против США», по мнению Сэмсон, являются преувеличенными. Она подчеркнула, что Россия и Китай осуществляют свои исследования и разработки в области противокосмического потенциала «не в вакууме», поскольку американцы тем временем тоже не сидят сложа руки: «Почти всё, что разрабатывают они, разрабатывают и Соединённые Штаты — или уже разработали», — заверила эксперт в интервью Bloomberg.