Guardian: самая большая угроза Земле грозит из космоса

В настоящий момент жизнь на Земле сталкивается с возрастающими угрозами из космоса: падением астероида, солнечными вспышками и космическим мусором, пишет The Guardian. NASA и Европейское космическое агентство активно ищут ответ на опасность Земле из космоса Тем не менее их усилия могут заметно пострадать в случае недофинансирования структур.

Американское космическое агентство NASA в следующем году запустит, вероятно, самую эффективную на сегодняшний день космическую миссию, пишет The Guardian. В рамках программы учёные попытаются отклонить астероид с его курса, для того чтобы понять, как можно предотвратить столкновение этих космических объектов с Землёй.



Как отмечает издание, угроза падения астероида лишь одна из опасностей, которые представляет космос для нашей планеты. Так, солнечные вспышки, влияющие на космическую погоду, а также космический мусор могут повредить спутники и другие электрические системы.



В ноябре министры науки стран, входящих в Европейское космическое агентство соберутся в испанской Севилье, для того чтобы определиться с бюджетом и приоритетами организации на ближайшие три года. Одной из тем обсуждения станет и создание программы защиты планеты от астероидов, которая будет стоить агентству €200 млн ежегодно.



В случае одобрения европейские учёные присоединятся к коллегам из США в проведении миссии Hera, которая позволит изучить последствия попыток отклонения астероидов в рамках программы Dart.



Кроме того, учёные предлагают различные миссии по отслеживанию космической погоды и удалению космического мусора в рамках программы Space Safety. «Все угрозы рассматриваются как одинаково важные», — заверил руководитель программы Хольгер Крэг.



Однако велика вероятность того, что некоторые из стран — членов европейского агентства не разделяют опасения относительно космических угроз, что сподвигнет их отказаться от выделения средств. Так, в случае отсутствия необходимых €200 млн министрам придётся решать, какая космическая угроза представляет наибольшую опасность.



Одним из вариантов станут околоземные астероиды. Как отмечает The Guardian, в четверг 25 июля на расстоянии одной пятой расстояния до Луны от нашей планеты прошёл астероид шириной 57-130 м. То есть Земля была «на волоске» от столкновения с так называемым «убийцей городов», как тот, что упал неподалёку от Челябинска в феврале 2013 года. При этом последствия от падения астероида, пролетевшего мимо Земли 25 числа, были бы намного более разрушительными.



«Мы — первое поколение жизни на Земле, которое действительно может что-то сделать с этим риском», — заявил Грэг.



Так, спустя годы исследований учёные пришли к выводу, что наиболее жизнеспособным вариантом является создание космического корабля, который мог бы врезаться в астероид и изменить траекторию его полета.



NASA и Европейское космическое агентство договорились разделить затраты по программам Dart и Hera, однако отказ второго от участия в проекте заметно снизит его ценность, так как американцам придётся использовать телескопы на Земле для изучения результатов программы Dart.



Кроме того, ещё одним вариантом для выбора станут солнечные вспышки, космическая погода и опасность, которую они представляют для электронных технологий.



The Guardian напоминает, что космическая погода создаётся магнитной активностью на Солнце, которая выталкивает субатомные частицы в космос. Эти частицы несут электрическую энергию, которая может сжечь чувствительную электронику.



В 1989 году солнечная буря привела к повреждению оборудования стоимостью более $10 млн в электросети канадской компании Hydro-Québec, в результате чего 6 млн человек остались без электричества на 9 часов.



В 2017 году консалтинговая компания London Economics рассмотрела влияние на Великобританию нарушения работы глобальных спутниковых систем навигации, таких как Galileo или GPS. Они пришли к выводу, что пятидневный перебой обойдётся стране в £5,2 млрд.



Кроме того, космическая погода уже появилась в Национальном реестре рисков Кабинета министров страны, в котором перечислены наиболее существенные потенциальные угрозы.



В настоящее время прогнозирование космической погоды происходит за счёт спутников, однако, это оборудование показывает признаки износа.



При этом ещё одна угроза, а именно космический мусор, является проблемой рукотворной. Множество стран, запуская в космос спутники, ракеты или корабли, не заботились о том, что с ними станется по окончании миссии. «Космос большой», — заметил английский писатель Дуглас Адамс.



Несмотря на то, что издание полагает, что Адамс может быть прав, на околоземной орбите в настоящий момент находится более миллиона осколков космического мусора. Каждый из них может столкнуться с другим спутником и уничтожить его, создав сотни тысяч новых космических обломков.



Вместе с тем около половины мусора в космосе сегодня появилось в результате двух инцидентов. В частности, в 2007 году Китай в ходе испытания взорвал собственный спутник с помощью ракеты, а в 2009 году случайно столкнулись выведенный из эксплуатации российский спутник «Космос-2251» и функционировавший американский Iridium 33.



При этом Европейское космическое агентство нашло выход из положения. Во-первых, необходимо заниматься очисткой орбиты от космического мусора. Во-вторых, следует изменить международное космическое право, потребовав от владельцев спутников выводить их с орбиты по окончании миссии.



В ноябре членам агентства придётся расставить приоритеты, подытоживает The Guardian.