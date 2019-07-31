NTD: учёные NASA открыли три новые экзопланеты

При помощи телескопа TESS, запущенного весной прошлого года, учёные NASA смогли обнаружить относительно недалеко от Солнечной системы три новые планеты. Температура на одной из них колеблется в допустимых пределах для существования жизни, но атмосфера там слишком плотная для землян. Астрономы назвали её «недостающим звеном» для Солнечной системы, передаёт NTD.
Астрономы НАСА обнаружили три новые экзопланеты. Они находятся относительно недалеко от Солнечной системы — в 73 световых годах. Кроме того, они входят в список самых мелких планет среди всех открытых ранее.
Одна из них — твердотельная, немного крупнее Земли. Две других — газовые, по размеру примерно в два раза больше нашей планеты.
Температура на самой дальней от своей звезды колеблется в допустимых пределах для существования жизни, однако атмосфера на ней слишком плотная для землян. Учёные назвали её «недостающим звеном» для Солнечной системы. Она нечто среднее между планетами внутренней области — Меркурием, Венерой, Землёй и Марсом, и газовыми гигантами внешней области — Сатурном, Юпитером, Ураном и Нептуном.
Находку сделали с помощью космического телескопа TESS, который предназначен для открытия экзопланет «транзитным методом». Его разработал Массачусетский технологический институт.
Запустили TESS в апреле прошлого года. Он исследует ближайшие и самые яркие звёзды и ищет на них тёмные пятна — то есть планеты, которые проходят на их фоне.
ПАДИ БОЙД, сотрудница лаборатории NASA: TESS — это миссия по поиску планет, на которые мы уже всерьёз мечтаем полететь.
В ходе исследований учёные надеются обнаружить тысячи экзопланет. Затем некоторые из них будут изучать детальнее с помощью более мощных телескопов.
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