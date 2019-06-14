CBS News: на Марсе обнаружили логотип из сериала «Звёздный путь»

20:44 Миссия ООН передала Киеву рекомендации по закону о языке Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Мониторинговая миссия ООН по правам человека предоставила Украине рекомендации по закону о государственном языке.

20:41 Адвокат Ассанжа рассказал о его состоянии Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, состояние которого за время тюремного заключения ухудшилось, стало лучше. Об этом сообщил в беседе с RT его эквадорский адвокат Карлос Поведа.

20:30 РУСАДА: отстранённый тренер Казарин участвовал в сборе легкоатлетов в Киргизии Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала, что дисквалифицированный тренер Владимир Казарин участвовал в сборе легкоатлетов в Киргизии.

20:27 Британию призвали объяснить переориентирование спецназа на Россию Посольство России в Великобритании призвало британские МИД и Минобороны публично разъяснить публикации СМИ о переориентировании спецназа на Россию. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря посольства.

20:23 Зеленский предложил жителям Львовщины трёх кандидатов в губернаторы Президент Украины Владимир Зеленский предложил жителям Львовской области трёх кандидатов в губернаторы региона.

20:17 КС Украины признал действия Порошенко неконституционными Решение экс-президента Украины Петра Порошенко создать комиссию, осуществляющую госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, неконституционно. К такому выводу пришёл Конституционный суд страны.

20:13 Шахматистка Горячкина выиграла турнир претенденток на титул чемпионки мира Россиянка Александра Горячкина досрочно одержала победу на шахматном турнире претенденток за право сыграть в матче за звание чемпионки мира.

20:05 «Роскомнадзор» получил обращение о блокировке «Чернобыля» Роскомнадзор принял к рассмотрению обращение с просьбой об ограничении доступа к мини-сериалу американского канала HBO «Чернобыль», поступившее от партии «Коммунисты России». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

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19:50 СМИ: «Брайтон» отклонил предложение «Спартака» по трансферу футболиста Макаллистера Английский футбольный клуб «Брайтон» отклонил предложение московского «Спартака» по трансферу аргентинского полузащитника Алексиса Макаллистера.

19:48 В Нижнем Тагиле отменили введённый из-за хлопка газа в доме режим ЧС Режим чрезвычайной ситуации в Нижнем Тагиле, введённый после хлопка газа в многоквартирном жилом доме, отменён. Об этом информирует пресс-служба городской администрации.

19:44 На Украине арестовали экс-главу ЦИК ДНР Шевченковский районный суд Киева арестовал бывшего главу Центризбиркома самопровозглашённой Донецкой народной республики Романа Лягина. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

19:34 Посольство России в США подтвердило гибель сноубордиста Кольцова Посольство России в США подтвердило гибель российского сноубордиста Дмитрия Кольцова в Лос-Анджелесе.

19:27 Роскомнадзор заблокировал сайт с личными данными россиян Роскомнадзор внёс интернет-форум phreaker.pro в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных в связи с размещением базы с информацией о 900 тыс. клиентов российских банков. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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19:15 Ален Делон госпитализирован Французский актёр Ален Делон доставлен в американский госпиталь в парижском пригороде Нёйи-сюр-Сен, пишет журнал Closer.

19:08 Додон призвал КС Молдавии пересмотреть решение о роспуске парламента Президент Молдавии Игорь Додон призвал Конституционный суд страны после отставки правительства Павла Филипа пересмотреть решение о роспуске парламента и проведении досрочных выборов. Об этом он заявил на брифинге.

19:01 Сильнов покинул пост первого вице-президента ВФЛА Первый вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Андрей Сильнов добровольно покинул свою должность.

19:01 Путин прибыл в Душанбе Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Таджикистана Душанбе, сообщает РИА Новости.

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18:51 СМИ: В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Чемпион России по сноуборду Дмитрий Кольцов был убит в американском Лос-Анджелесе в возрасте 31 года.

18:46 Эквадор разрешил военным США использовать аэродром на Галапагосах Власти Эквадора разрешили США использовать аэропорт Сан-Кристобаль на Галапагосских островах для операций американских военных, сообщает The Independent.

18:37 «Динамо» объявило о переходе футболиста «Рубина» Защитник Игорь Калинин перешёл из казанского «Рубина» в московское «Динамо».

18:34 СМИ: Климкина могут назначить послом в США Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ближайшее время может быть назначен главой украинского диппредставительства в Соединённых Штатах. Об этом информирует УНН со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

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