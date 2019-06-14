CBS News: на Марсе обнаружили логотип из сериала «Звёздный путь»

Аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter сделал снимок необычного образования затвердевшего лавового потока на Марсе в форме логотипа «Звёздного флота» из сериала «Звёздный путь», передаёт CBS News. Учёные NASA считают, что оно появилось при взаимодействии ветра, лавы и дюн.
Многофункциональная автоматическая межпланетная станция Mars Reconnaissance Orbiter NASA запечатлела на поверхности Марса логотип «Звёздного флота» из популярного сериала «Звёздный путь», сообщает CBS News.
Необычное явление разглядели на снимке равнинной низменности Эллада, полученном 22 апреля, специалисты Аризонского университета.
«Предприимчивые зрители заметят, что эти элементы рельефа сильно напоминают знаменитый логотип», — отметили в команде университета.
Caption Spotlight (12 Jun 2019): Dune Footprints in Hellas
Enterprising viewers will make the discovery that these features look conspicuously like a famous logo.
В NASA не удивились необычному образованию на поверхности Красной планеты. Там отметили, что оно появилось при взаимодействии ветра, лавы и дюн. Считается, что, прежде чем затвердеть, это была дюна в форме полумесяца, окружённая лавой. Со временем лавовый поток остыл и затвердел, повторив форму дюны, а ещё через некоторое время ветер сдул большую часть песка, пишет CBS News.
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