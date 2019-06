Guardian: Трамп раскритиковал NASA и объявил Луну частью Марса

Накануне президент США удивил своим заявлением любителей астрономии. Он объявил, что Луна – это часть Марса, пишет The Guardian.

«С учётом всех тех средств, которые мы тратим, NASA не должно болтать о полёте на Луны. Мы совершили его 50 лет назад. Им необходимо уделять основное внимание более крупным задачам, которыми мы занимаемся, в том числе Марсу (частью которого является Луна), обороне и науке», — написал в Twitter Дональд Трамп, очевидно комментируя политику его собственной администрации в космической области.

For all of the money we are spending, NASA should NOT be talking about going to the Moon - We did that 50 years ago. They should be focused on the much bigger things we are doing, including Mars (of which the Moon is a part), Defense and Science!