Guardian: Трамп раскритиковал NASA и объявил Луну частью Марса

В своём недавнем твите Дональд Трамп выступил с собственной «удивительной» астрономической теорией, назвав Луну частью Марса. При этом президент США отчитал NASA за то, что агентство уделяет слишком большое внимание лунной экспедиции, хотя ещё совсем недавно он сам выступал в поддержку этой миссии, пишет The Guardian.

Накануне президент США удивил своим заявлением любителей астрономии. Он объявил, что Луна – это часть Марса, пишет The Guardian.

«С учётом всех тех средств, которые мы тратим, NASA не должно болтать о полёте на Луны. Мы совершили его 50 лет назад. Им необходимо уделять основное внимание более крупным задачам, которыми мы занимаемся, в том числе Марсу (частью которого является Луна), обороне и науке», — написал в Twitter Дональд Трамп, очевидно комментируя политику его собственной администрации в космической области.

For all of the money we are spending, NASA should NOT be talking about going to the Moon - We did that 50 years ago. They should be focused on the much bigger things we are doing, including Mars (of which the Moon is a part), Defense and Science! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2019

Между тем, согласно господствующей теории, столкновение Земли с неким небесным объектом планетарного размера привело к возникновению обломков, которые впоследствии образовали Луну. В среднем расстояние от неё до Марса составляет 140 млн миль, напоминает The Guardian и отмечает, что NASA оставило без ответа просьбу издания, прокомментировать твит главы Белого дома.

Вне зависимости от того, является ли Луна частью Марса (а это не так), объявление Трампа был вдвойне удивительным, учитывая его былой энтузиазм в отношении лунной программы. Президент критиковал NASA за то, что они «болтают о полёте на Луну», хотя всего три недели назад он сам поддерживал эту идею, обращает внимание издание.

«Мы возвращаемся на Луну», — писал Трамп в то время. Ему вторил директор NASA Джим Брайденстайн, который обещал, что отправка американских астронавтов на спутник Земли состоится непозднее 2024 года.

Существует вероятность, что твит Трампа был комментарием на более широкий план NASA, который предусматривает путешествия на Марс с Луны. Но куда вероятнее, американский лидер кардинально измененил отношение к лунной миссии под влиянием телеканала Fox News.

​За час до того, как президент поделился «собственной версией возникновения Луны» и раскритиковал NASA, эксперт Fox Нил Кавуто скептически отозвался о лунной экспедиции. По его словам, космическое агентство уже занималось этой миссией несколько десятилетий назад, поэтому сегодня необходимо сосредоточиться на других задачах.

В Белом доме не ответили The Guardian, стоит ли считать заявление Трампа официальным руководством. Но издание напоминает о других лунных теориях, заслуживающих внимание. Так, в древности Луну считали божеством, а в некоторых более современных детских историях высказывается предположение, что она сделана из сыра.