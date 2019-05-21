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Bild: Луна «худеет», и её трясёт

Материал представлен в пересказе ИноТВ
За последние сотни лет Луна «похудела» на 50 метров в диаметре, сообщает Bild. Это связано с остыванием спутника. В результате этого на нём постоянно происходят землетрясения, сила которых достигает 5 баллов по шкале Рихтера. Определённую роль играет и сила притяжения Земли, отмечает немецкое издание.

Наша Луна становится всё меньше! Исследование, проведённое специализированным журналом Nature Geoscience, показало, что объём поверхности Луны сокращается. Это происходит из-за остывания спутника, так как в отличие от Земли у него нет континентальных плит.

В результате за долгое время возникли тысячи крутых скал. За несколько сотен миллионов лет Луна «похудела» на 50 метров. В результате сужения происходят землетрясения. В 60-е и 70-е годы их было всего около 30.

Да и сейчас на Луне громыхает. Томас Уоттерс из Центра изучения Земли и космоса утверждает, что землетрясения очень сильные. «Некоторые из этих землетрясений могут быть очень сильными, приблизительно 5 баллов по шкале Рихтера», — рассказал он в интервью CNN.

В исследовании также говорится, что определённую роль может играть сила притяжения Земли. К примеру, большинство землетрясений происходило, когда Луна находилась дальше всего от Земли. 

Дата выхода в эфир 18 мая 2019 года.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Bild Германия Европа
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