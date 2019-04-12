ERR: первый израильский зонд не смог прилуниться в День космонавтики

Первый зонд, который израильтяне попытались отправить на Луну, разбился при посадке. В результате Израиль пока не смог примкнуть к США, России и Китаю, сумевшим осуществить прилунение своих космических аппаратов. Однако премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал после аварии, что лунная миссия Израиля всё равно будет выполнена в ближайшие годы, сообщает ERR.
Первый израильский лунный зонд потерпел аварию при посадке на поверхность спутника Земли. Незадолго до прилунения были выявлены технические проблемы с трансмиссией зонда, после чего он разбился, сообщили 12 апреля утренние теленовости ETV+.
В случае успешной посадки 585-килограммового зонда Израиль стал бы четвёртой страной после США, России и Китая, сумевшей осуществить прилунение своего зонда.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил после аварии, что Израиль через несколько лет всё равно посадит космический аппарат на Луну.
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