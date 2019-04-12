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ERR: первый израильский зонд не смог прилуниться в День космонавтики
Первый зонд, который израильтяне попытались отправить на Луну, разбился при посадке. В результате Израиль пока не смог примкнуть к США, России и Китаю, сумевшим осуществить прилунение своих космических аппаратов. Однако премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал после аварии, что лунная миссия Израиля всё равно будет выполнена в ближайшие годы, сообщает ERR.
ERR: первый израильский зонд не смог прилуниться в День космонавтики
Reuters

Первый израильский лунный зонд потерпел аварию при посадке на поверхность спутника Земли. Незадолго до прилунения были выявлены технические проблемы с трансмиссией зонда, после чего он разбился, сообщили 12 апреля утренние теленовости ETV+.

В случае успешной посадки 585-килограммового зонда Израиль стал бы четвёртой страной после США, России и Китая, сумевшей осуществить прилунение своего зонда.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил после аварии, что Израиль через несколько лет всё равно посадит космический аппарат на Луну.

Дата публикации 12 апреля 2019 года.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
ERR Эстония Европа
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авария Биньямин Нетаньяху Израиль Китай космос Луна наука робот Россия США
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