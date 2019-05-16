CBS News: NASA планирует отправить на Луну женщину к 2024 году

Американское космическое агентство анонсировало новую лунную миссию «Артемида». В рамках этой программы в ближайшие пять лет NASA собирается впервые отправить на естественный спутник Земли женщину-астронавта, сообщает CBS News.
NASA активно готовится к возвращению на Луну в ближайшие пять лет. Новая миссия «Артемида» была названа в честь греческой богини сестры-близнеца Аполлона.
На это название NASA вдохновило стремление высадить на Луне первую женщину к 2024 году. Чтобы уложиться в этот срок, администрация Трампа добивается от конгресса одобрения $1,6 млрд в дополнение к $21 млрд, которые уже заложены в бюджет космического агентства на следующий год.
Руководителю NASA Джиму Брайденстайну поручено выполнить эту миссию, которая должна произойти на четыре года раньше первоначальных планов. Он рассказал, почему первая отправка женщины на Луну имеет очень большое значение.
ДЖИМ БРАЙДЕНСТАЙН, руководитель NASA: У меня 11-летняя дочь, и я хочу, чтобы она смогла смотреть на себя так же, как смотрят на себя участники нашего современного очень многообразного отряда астронавтов. И если мы взглянем на историю прилунений, то увидим, что с 1960—1970-х в них участвовали лётчики-испытатели, лётчики-истребители. В то время у женщин не было никаких возможностей (отправиться на Луну. — ИноТВ). Эта программа позволит новому поколению девочек, таких как моя дочь, увидеть себя с той стороны, с какой в противном случае они не смогли бы себя увидеть.
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