Independent: глава НАСА призвал землян готовиться к столкновениям с астероидами

Астероиды приближаются к Земле очень часто, в том числе крупные, пишет британская газета The Independent. Поэтому, выступая на конференции по планетарной обороне, директор НАСА Джим Брайденстайн подчеркнул важность работы агентства для защиты нашей планеты от возможных падений метеоритов. У динозавров не было космических систем, но у человечества они есть, и нужно развивать их как можно активнее, уверен глава НАСА.

По словам главы НАСА, опасные астероиды, пролетающие мимо Земли, — не редкость, пишет британская газета The Independent. При этом с планетой они сталкиваются чаще, чем становится известно общественности.

На конференции по планетарной обороне в Международной академии астронавтики директор НАСА Джим Брайденстайн подчеркнул: «Хотел бы я сказать, что эти события исключительно уникальны… но это не так». Он также отметил, что в настоящее время ведутся дополнительные работы по защите планеты от ударов метеоритов. Хотя эта тема долгое время преобладала в высокобюджетных боевиках, Брайденстайн заявил: то, что делает НАСА, крайне серьёзно.

«Мы должны убедиться, что люди понимают, что речь не о Голливуде и не о кино, — подчеркнул глава НАСА. — Речь о том, чтобы в конечном итоге защитить единственную планету, которую мы знаем, где есть жизнь, и это планета Земля».

В качестве примера Брайденстайн напомнил о Челябинском метеорите 2013 года, когда космический объект примерно в 65 футов (около 20 м) вошёл в атмосферу Земли над территорией России. «Огромный взрыв, который он произвёл, когда вошёл, ранил более 1500 человек и повредил свыше 7 тысяч зданий», — рассказал глава НАСА.

По статистике, метеориты такого размера появляются вблизи Земли раз в 60 лет, однако за последние 100 лет отмечалось три подобных инцидента, сообщает The Independent. В тот же день, когда упал Челябинский метеорит, другой, ещё более крупный астероид Дуэнде, достигающий 100 футов (около 30 м) в поперечнике, благополучно миновал Землю. «Нам повезло, что он прошёл мимо», — сказал Брайденстайн. По прогнозам, астероид снова пройдёт вблизи Земли в 2123 году.

«Мы должны использовать наши системы, использовать наши возможности, чтобы в конечном счёте получать намного больше данных, и мы должны делать это быстрее», — отметил директор НАСА. По его словам, у динозавров не было космической программы, но у его агентства она есть. Правительство США поручило НАСА выявлять и отслеживать околоземные объекты размером 460 футов и крупнее. Однако в эту категорию вписываются примерно 25 тыс. объектов, и на сегодняшний день НАСА занесло в каталог только около трети из них.

По словам Брайденстайна, для борьбы с большими астероидами, которые представляют угрозу для Земли, требуется больше ресурсов и усилий большего числа стран по созданию более мощных ракет — таких как Space Launch System от НАСА. Это будет самая мощная ракета, какую когда-либо создавало космическое агентство, отмечается в статье.

Брайденстайн объяснил, что новая ракетная система запуска будет использоваться для следующей пилотируемой миссии на Луну в 2024 году. Также НАСА работает над совместным проектом с компанией Илона Маска Space X, чтобы проверить их способность общими усилиями отклонять представляющие угрозу метеориты. В ходе испытания по перенаправлению астероида (DART) должна быть запущена ракета для столкновения с околоземным астероидом с целью изменить траекторию его движения, сообщает The Independent.