Independent: глава НАСА призвал землян готовиться к столкновениям с астероидами
По словам главы НАСА, опасные астероиды, пролетающие мимо Земли, — не редкость, пишет британская газета The Independent. При этом с планетой они сталкиваются чаще, чем становится известно общественности.
На конференции по планетарной обороне в Международной академии астронавтики директор НАСА Джим Брайденстайн подчеркнул: «Хотел бы я сказать, что эти события исключительно уникальны… но это не так». Он также отметил, что в настоящее время ведутся дополнительные работы по защите планеты от ударов метеоритов. Хотя эта тема долгое время преобладала в высокобюджетных боевиках, Брайденстайн заявил: то, что делает НАСА, крайне серьёзно.
«Мы должны убедиться, что люди понимают, что речь не о Голливуде и не о кино, — подчеркнул глава НАСА. — Речь о том, чтобы в конечном итоге защитить единственную планету, которую мы знаем, где есть жизнь, и это планета Земля».
В качестве примера Брайденстайн напомнил о Челябинском метеорите 2013 года, когда космический объект примерно в 65 футов (около 20 м) вошёл в атмосферу Земли над территорией России. «Огромный взрыв, который он произвёл, когда вошёл, ранил более 1500 человек и повредил свыше 7 тысяч зданий», — рассказал глава НАСА.
По статистике, метеориты такого размера появляются вблизи Земли раз в 60 лет, однако за последние 100 лет отмечалось три подобных инцидента, сообщает The Independent. В тот же день, когда упал Челябинский метеорит, другой, ещё более крупный астероид Дуэнде, достигающий 100 футов (около 30 м) в поперечнике, благополучно миновал Землю. «Нам повезло, что он прошёл мимо», — сказал Брайденстайн. По прогнозам, астероид снова пройдёт вблизи Земли в 2123 году.
«Мы должны использовать наши системы, использовать наши возможности, чтобы в конечном счёте получать намного больше данных, и мы должны делать это быстрее», — отметил директор НАСА. По его словам, у динозавров не было космической программы, но у его агентства она есть. Правительство США поручило НАСА выявлять и отслеживать околоземные объекты размером 460 футов и крупнее. Однако в эту категорию вписываются примерно 25 тыс. объектов, и на сегодняшний день НАСА занесло в каталог только около трети из них.
По словам Брайденстайна, для борьбы с большими астероидами, которые представляют угрозу для Земли, требуется больше ресурсов и усилий большего числа стран по созданию более мощных ракет — таких как Space Launch System от НАСА. Это будет самая мощная ракета, какую когда-либо создавало космическое агентство, отмечается в статье.
Брайденстайн объяснил, что новая ракетная система запуска будет использоваться для следующей пилотируемой миссии на Луну в 2024 году. Также НАСА работает над совместным проектом с компанией Илона Маска Space X, чтобы проверить их способность общими усилиями отклонять представляющие угрозу метеориты. В ходе испытания по перенаправлению астероида (DART) должна быть запущена ракета для столкновения с околоземным астероидом с целью изменить траекторию его движения, сообщает The Independent.
Ссылки по теме
-
CNN: НАСА снова придётся обращаться за помощью к русским, что не нравится членам конгресса
-
Guardian: в 10 раз мощнее Хиросимы — NASA о взрыве метеора над Беринговым морем
-
Der Standard: Россия опережает НАСА в развитии скафандров
-
«Полетела бы хоть на следующий день»: астронавт НАСА уверена в надёжности «Союзов» несмотря на недавнюю аварию