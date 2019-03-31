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Telegraph: NASA успешно испытало марсианский вертолёт в условиях Красной планеты

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NASA провело успешные испытания марсианского вертолёта, который планируется доставить на Красную планету уже в 2021 году, пишет The Daily Telegraph. Как отмечает издание, для этих целей в одной из лабораторий агентства пришлось воссоздать условия, приближенные к марсианским.
Telegraph: NASA успешно испытало марсианский вертолёт в условиях Красной планеты
Reuters
NASA успешно завершило первое лётное испытание вертолёта, созданного для полётов на Марсе, пишет The Daily Telegraph. Согласно планам, доставить аппарат на Красную планету предполагается уже через два года в рамках миссии Mars 2020.
 
Цель этой программы — ответить на ряд ключевых вопросов. Например, могут ли люди прожить хотя бы один день в суровых марсианских условиях.
 
Управлять вертолётом, однако, будет непросто, говорится в статье. Контролировать аппарат, находясь в сотнях миллионов километров от него, в разряженной атмосфере Марсе, где температура опускается до -90°C, — это невероятно сложная техническая задача.
 
Чтобы гарантировать успех, в лаборатории реактивного движения NASA пришлось воссоздать условия, приближенные к марсианским.
 
Как сообщается в статье, во время лётных испытаний вертолёт на одну минуту завис на высоте 5 см.
 
Летательный аппарат весом всего 1,8 кг оснащён винтами, которые вращаются в десять раз быстрее, чем у вертолётов, используемых на Земле. Это необходимо для того, чтобы он мог летать в разряженной атмосфере Марса, пишет The Daily Telegraph.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Daily Telegraph Великобритания Европа
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