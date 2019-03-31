Telegraph: NASA успешно испытало марсианский вертолёт в условиях Красной планеты

NASA провело успешные испытания марсианского вертолёта, который планируется доставить на Красную планету уже в 2021 году, пишет The Daily Telegraph. Как отмечает издание, для этих целей в одной из лабораторий агентства пришлось воссоздать условия, приближенные к марсианским.

NASA успешно завершило первое лётное испытание вертолёта, созданного для полётов на Марсе, пишет The Daily Telegraph. Согласно планам, доставить аппарат на Красную планету предполагается уже через два года в рамках миссии Mars 2020.

Цель этой программы — ответить на ряд ключевых вопросов. Например, могут ли люди прожить хотя бы один день в суровых марсианских условиях.

Управлять вертолётом, однако, будет непросто, говорится в статье. Контролировать аппарат, находясь в сотнях миллионов километров от него, в разряженной атмосфере Марсе, где температура опускается до -90°C, — это невероятно сложная техническая задача.

Чтобы гарантировать успех, в лаборатории реактивного движения NASA пришлось воссоздать условия, приближенные к марсианским.

Как сообщается в статье, во время лётных испытаний вертолёт на одну минуту завис на высоте 5 см.

Летательный аппарат весом всего 1,8 кг оснащён винтами, которые вращаются в десять раз быстрее, чем у вертолётов, используемых на Земле. Это необходимо для того, чтобы он мог летать в разряженной атмосфере Марса, пишет The Daily Telegraph.