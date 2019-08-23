Daily Express: в NASA решили заранее подготовиться к встрече с «богом хаоса»

Космическое агентство США начало подготовку к изучению астероида Апофис, который подлетит к Земле лишь в 2029 году, сообщает Daily Express. Как отмечает издание, это небесное тело, названное в честь египетского бога хаоса, считается потенциально опасным из-за его размеров и близости прохода к нашей планете.

Американское космическое агентство уже начало подготовку к встрече с гигантским астероидом Апофисом (99942), несмотря на то что он приблизится к нашей планете только через 10 лет. Существуют опасения, что это небесное тело, названное в честь египетского бога хаоса, может в случае столкновения уничтожить всю жизнь на Земле, пишет Daily Express.

Апофис, диаметр которого составляет 340 м, пройдёт всего в 19 тыс. милей от земной поверхности. То есть он пролетит под коммуникационными и метеорологическими спутниками, ведь геостационарная орбита у большинства из них чуть более 22 тыс. миль, утверждает издание.

Астероид передвигается со скоростью «почти 25 тысяч миль в час». Поэтому любое незначительное отклонение этого космического объекта от прогнозируемого курса может иметь катастрофические последствия, поясняет Daily Express.

Благодаря своим размерам и близости к Земле Апофис попал в категорию «потенциально опасных астероидов». И NASA хочет как можно лучше изучить его, чтобы предотвращать астероидные проблемы в будущем.

«Апофис — один из двух тысяч потенциально опасных астероидов, известных в настоящее время. Наблюдая за его пролётом в 2029 году, мы получим важные научные знания, которые однажды могут быть использованы для защиты планеты», — считает представитель NASA Пол Кодас.

Специалисты космического агентства знают, что по мере приближения Апофиса к нашей планете в 2029 году его орбитальная траектория может измениться. Это даёт повод для беспокойства о возможном столкновении. Впрочем, некоторые исследователи считают, что вероятность падения астероида на Землю ничтожно мала — один к 100 тыс.

Учёные уже предварительно рассчитали маршрут астероида. Впервые его можно будет наблюдать невооружённым глазом в южном полушарии, когда он пролетит над Австралией. Затем Апофис должен миновать Индийский океан и двинуться в сторону США, после чего продолжить своё космическое путешествие, заключает Daily Express.