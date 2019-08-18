BFM TV: Российский робот-гуманоид готовится к полёту в космос

Через несколько дней Россия отправит на МКС робота-гуманоида под названием FEDOR, который будет помогать космонавтам в их миссиях и примет участие в строительстве базы на Луне, пишет на своём сайте BFM TV. Впрочем, это уже не первый робот в космосе, отмечает автор статьи.

22 августа «Роскосмос» собирается отправить российского робота-гуманоида на МКС, пишет на своём сайте BFM TV. Там рассчитывают, что он поможет космонавтам, в том числе, строить базу на Луне.

Робот получил имя FEDOR, которое расшифровывается как Final Experimental Demonstration Object Research («финальный экспериментальный демонстрационный исследовательский объект»). Он достигает 1,8 м в высоту и весит 100 кг. На МКС его планируют доставить с помощью корабля «Союз».

Изначально планировалось, что он будет заниматься операциями по спасению людей — например, под завалами, но затем ему добавили функций. Робота контролирует человек с помощью специального костюма, и он может ползать, подниматься после падения, перемещаться среди препятствий, поднимать до 20 кг, тушить огонь, использовать инструменты, например, дрель, водить машину. Его даже учили стрелять из пистолета.

Сейчас же его хотят использовать в тех местах, где человеку находиться опасно. Так, он должен помочь в строительстве базы на Луне и других планетах. Автор статьи отмечает, что робот Фёдор, которого впервые представили публике в 2016 году, входит в стратегические планы России по освоению Луны.

Кроме того, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отметил, что война в Сирии показала, как важно использовать роботов в сложных для человека обстоятельствах.

Однако это не первый раз, когда робот с искусственным интеллектом отправится на МКС. Так, в 2011 году NASA отправила своего робота-гуманоида, который до 2014 года помогал космонавтам в выполнении базовых задач.