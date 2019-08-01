Die Welt: машине доверять нельзя — эксперты против наделения интеллектом роботов-убийц

Грядёт революция роботов-убийц, пишет Die Welt. На полях сражений будущего воевать уже будут не люди, а машины с искусственным интеллектом. Но не все рады такой перспективе. Учёные и эксперты опасаются, что разработки в этой сфере могут привести к новой гонке вооружений. К тому же рано или поздно автономные боевые системы попадут в руки террористов, которые смогут их с лёгкостью перепрограммировать на уничтожение других целей.

В 2050 году на полях сражений будет больше роботов, чем людей, пишет Die Welt. Такой прогноз сделала Научно-исследовательская лаборатория армии США. Автономные боевые машины будут использоваться повсеместно. Они не будет знать усталости и страха, а также станут «умными» и более-менее самостоятельными в принятии решений, рассказывает автор статьи Кристиан Бук. Всё больше государств увеличивают инвестирование в сферу производства высокотехнологичных роботов-убийц. В 30 странах уже есть летающие беспилотные устройства, способные нести вооружение. Ещё большее число государств имеют системы ПРО, которые реагируют на угрозу так быстро, что не требуют человеческого вмешательства.

После изобретения пороха и ядерного оружия человечество стоит перед «новой революцией в сфере вооружения», констатирует Бук. Главную роль в разработке автономных боевых систем сыграл стремительный прогресс в робототехнике и создании искусственного интеллекта, ведь это позволило создавать машины, способные распознавать противников и убивать их. «Точно и эффективно, не испытывая при этом усталости, жажды мести, страха или сострадания», — пишет автор.

Ещё одно преимущество: люди, которые пилотируют дроны, находятся вдали от зоны боевых действий, могут вести разведку и уничтожать цели в безопасных условиях. Впрочем, беспилотным устройствам до сих пор нужен относительно большой наземный экипаж. Для круглосуточного использования моделей Predator и Reaper необходимо десять пилотов. При этом солдаты также страдают от посттравматического стрессового расстройства, как и их коллеги, сидящие в кабинах самолётов.

Полностью автономные дроны должны решить эту проблему, продолжает издание. Они смогут выполнять свою миссию без участия человека и даже радиосвязи с командным центром. Особый интерес представляют беспилотные подводные аппараты, ведь в океане радиоволны быстро затухают. Калифорнийская фирма Ocean Airo уже разработала устройство Submaran, которое может неделями или даже месяцами находится под водой и всплывать для того, чтобы пополнить запасы своей энергии с помощью ветра и солнечных лучей.

Технических трудностей, которые стоят на пути применения автономных боевых систем, осталось мало, констатирует издание. Нужно сделать всего один небольшой шаг, связанный с исследованиями в сфере машинного обучения, а именно искусственных нейронных сетей, имитирующих работу человеческого мозга. С распознаванием изображений они уже справляются лучше людей. Различают военные объекты и солдат, сопоставляют их со списком целей из базы данных и в случае совпадения самостоятельно открывают огонь.

Однако применение таких устройств вызывает ряд юридических вопросов, продолжает Бук. Любое применение оружия должно соответствовать нормам международного гуманитарного права. Согласно ему, военные должны отличать гражданских от солдат. К тому же необходимо прилагать все возможные усилия, чтобы минимизировать побочный ущерб. То есть перед атакой автономные системы должны определить предположительное число жертв среди мирного населения, а также не стрелять по бойцам, которые сдались, или раненым.

В 2015 году эксперты по искусственному интеллекту Тоби Уолш и Стюарт Рассел вместе с физиком Максом Тегмарком обратились к ООН с призывом запретить разработку, производство, торговлю и использование автономного оружия. Их сначала поддержали 4500 учёных со всего мира, занимающихся робототехникой и исследованием ИИ, а позже ещё 26 000 специалистов и институтов, например, основатель компании Tesla Илон Маск и Университетский колледж Лондона.

Все они опасаются, что дальнейшие разработки в этой сфере могут спровоцировать новую гонку вооружений. Эксперты убеждены, что машине нельзя доверять решение, будет ли человек жить или умрёт. В завершении этой «технологической авантюры» автономные боевые системы станут «калашниковыми будущего», прогнозируют специалисты. Они попадут в руки террористических организаций или государств-изгоев. При этом можно будет без труда перепрограммировать устройство на уничтожение других целей.

Дойдёт ли дело до бойкота роботов-убийц — это политический вопрос, отмечает издание. Уже сейчас 28 государств выступают за полный запрет таких систем, но США, Великобритании, Австралии, Китаю и России он не выгоден. Также неизвестно, как контролировать его выполнение , если ООН всё-таки примет соответствующую конвенцию. «Складывается впечатление, что джинн уже выпущен из бутылки, и загнать его обратно будет тяжело», — заключает Бук.