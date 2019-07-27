Libération: наверстать упущенное — Франция оснастит спутники оружием и запустит «космический патруль»

Франция приняла новую «стратегию космической обороны», которая поможет защитить военные спутники страны от нападений со стороны других государств, в том числе России, сообщает Libération. По заявлению министра вооружённых сил Флоранс Парли, космическая программа предусматривает оснащение спутников камерами, лазерами и пулемётами, а также создание облака из патрулирующих наноспутников.

Министр вооружённых сил Франции Флоранс Парли представила 25 июля в Лионе новую «стратегию космической обороны», которую в прошлом году поручил разработать президент Эммануэль Макрон, пишет Libération. Как утверждает официальный представитель министерства, она не будет наступательной: Франция не станет уничтожать спутники, как это уже делали Китай, США или совсем недавно Индия. Также Франция не собирается выводить на орбиту оружие массового поражения, что запрещено действующим Договором о космосе 1967 года, который предусматривает использование космического пространства «на благо всех народов» и «в мирных целях».

Тем не менее, рассказывает издание, Франция разместит военные объекты и оружие в космическом пространстве, которые, как заверяет Министерство вооружённых сил, прежде всего будут использоваться для защиты французских спутников. Так, в январе этого года Флоранс Парли заявила, что российский шпионский спутник «Луч-Олимп» незаметно приблизился к франко-итальянскому спутнику военной связи Athena-Fidus. После этого случая Макрон призвал 13 июля перейти к «активной обороне», согласно которой вскоре на главный военный телекоммуникационный спутник Syracuse установят камеры наблюдения для предупреждения приближающихся объектов, а через несколько лет там появится вооружение, например, ослепляющие лазеры и пулемёты для уничтожения солнечных батарей противника. Кроме того, с 2023 года планируется создать облако «патрулирующих наноспутников» вокруг основных стратегически важных объектов.

Как отмечает французская газета, Флоранс Парли признала, что Франция «отстала» в сфере разработки мощных лазеров, однако министр пообещала «наверстать упущенное». До 2025 года на финансирование космических программ выделят ещё €700 млн в дополнение к заявленным €3,6 млрд. Для сравнения, в США ежегодно на развитие космических технологий тратят $50 млрд, в Китае — $10 млрд, а в России — $4 млрд.

В целом новая французская доктрина снова делает ставку на армию в своей космической программе, при этом министр вооружённых сил хочет, чтобы её ведомство стало более автономным и таким образом превратилось в «космического оператора». Правительство не исключает изменение существующего закона 2008 года о действиях в космосе, чтобы избавиться от его рамок. Роль Национального центра космических исследований Франции (CNES), гражданского института, сократится до военных действий. Сообщается, что для повышения эффективности управления 1 сентября будет создано Главное космическое командование, штат которого на начальном этапе будет насчитывать 220 человек. В конечном итоге военно-воздушные силы станут «военно-космическими».

В заключение Libération выделяет более амбициозный проект Министерства вооружённых сил: ведомство хочет регулировать деятельность в космосе, в том числе и за его пределами. Одно из самых конкретных предложений — выдавать согласие на проведение любой деятельности в космосе, включая частную. Министерство также хочет извлечь выгоду из развития технологии коммерческих спутниковых изображений, купив сервисы по спутниковому наблюдению в дополнение к уже находящимся у неё на вооружении спутникам CSO программы MUSIS. Ведомство надеется ограничить их использование, чтобы дешёвые и иногда даже бесплатные фотографии в высоком разрешении не находились в общем доступе. В то же время для других стран, закупающих французские материалы, Франция введёт запрет на фотографирование некоторых зон, в частности, мест развёртывания действующих французских вооружённых сил.