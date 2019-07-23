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El Periódico: дёшево и сердито — Индия намерена обойти США, Россию и Китай в космической гонке

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Со второй попытки Индия сумела запустить к Луне автоматическую станцию с луноходом на борту, сообщает El Periódico. Но этим индийские амбиции не ограничиваются: как отмечает издание, Нью-Дели намерен продолжать освоение межпланетного пространства и вывести на орбиту собственную орбитальную станцию. А поможет в этом относительная дешевизна местных космических технологий.
El Periódico: дёшево и сердито — Индия намерена обойти США, Россию и Китай в космической гонке
Reuters

Индия стремится достичь Луны и, наконец, сделала первый шаг к тому, чтобы добиться этой цели, пишет El Periódico. Тысячи учёных и школьников приветствовали запуск ракеты с межпланетной автоматической станцией «Чандраян-2» с космодрома на острове Шрихарикота, а прихожане близлежащих храмов молились о том, чтобы новые технические проблемы не помешали старту.

«Чандраян-2» должен доставить на поверхность спутника Земли посадочный модуль с луноходом. В случае успеха миссии Индия станет четвёртой страной, которой удалось достичь поверхности Луны после США, России и Китая.
 
Миссия состоит из орбитального аппарата, посадочного модуля Vikram и небольшого лунохода Pragyan. Согласно проекту Индийской организации космических исследований, орбитальный модуль проработает на орбите спутника Земли около года, фотографируя его поверхность. В свою очередь, посадочный модуль прилунится в ранее не исследованном районе. Планируется, что на поверхности спутника луноход проработает по меньшей мере один лунный день, то есть 14 земных суток, и соберёт образцы минералов. Ожидается, что достичь орбиты Луны удастся через полтора месяца.
 
При этом, как отмечает El Periódico, движет Индией не столько научный интерес, сколько космическая гонка, в которой Пекин и Нью-Дели обходят прежних лидеров, Вашингтон и Москву. Кроме того, страна надеется улучшить экономические показатели благодаря своим космическим технологиям, которым характерна относительно невысокая стоимость, что откроет доступ в космос менее могущественным странам.
 
Так, бюджет индийской космической программы в размере  €1,2 млрд не идёт ни в какое сравнение с €17,4 млрд, выделенными на космические разработки США. А миссия «Чандраян-2» обошлась Индии менее чем в €130 млн.
 
При этом в организации космических исследований не намерены останавливаться на достигнутом. Так, Индия намерена осуществить ещё одну лунную миссию в 2022 году, через год там планируют вывести аппарат на орбиту Венеры. А уже к 2030 году Нью-Дели надеется создать собственную независимую космическую станцию.  
 
El Periódico напоминает, что отправить межпланетную станцию в космос удалось только со второй попытки. 15 июля индийские учёные по техническим причинам отложили миссию за 56 минут до запуска, когда ракета уже находилась на стартовой площадке. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
El Periódico Испания Европа
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