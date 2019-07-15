Washington Post: развивая космическую программу, Индия укрепляет свои позиции на мировой арене

Индия собирается осуществить первую в истории посадку космического аппарата на южном полюсе Луны, сообщает The Washington Post. Отмечается, что страна активно развивает свою космическую программу, чтобы укрепить положение на мировой арене.
Индия готовится осуществить самую сложную в своей истории космическую одиссею, сообщает The Washington Post. Космический корабль Chandrayaan-2 должен будет совершить посадку в неисследованной части южного полюса Луны: по мнению учёных, там может быть обнаружена вода, а также кратеры, содержащие ископаемые времён ранней солнечной системы. В случае успеха это будет первая в истории посадка космического аппарата на лунном южном полюсе.
Согласно заявлению индийской организации космических исследований (ISRO), эта миссия «пойдёт на пользу Индии и всему человечеству». Кроме того, в ISRO отметили, что первая индийская экспедиция в глубокий космос, состоявшаяся в 2008 году, предоставила ценный опыт для нынешней миссии.
Как сообщает издание, к 2022 году индийское космическое агентство планирует осуществить пилотируемый полёт в космос или же отправить в космос индийского астронавта. По словам космического исследователя Марка Уиттингтона, «Индия начала принимать решения, которые сделают из неё одну из главных космических держав». Уиттингтон считает, что активная космическая программа нужна Дели для укрепления своих позиций на мировой арене.
The Washington Post отмечает, что в ходе своей последней предвыборной кампании индийский премьер Нарендра Моди упоминал, что Индия стала четвёртой в мире страной (после США, Китая и России), сбившей низкоорбитальный спутник с помощью ракеты.
Критики рассуждают о том, может ли развивающаяся страна позволить себе выделять столько средств на исследование космоса. При этом многие отмечают, что космическая программа Индии очень экономична, по сравнению с американской. К примеру, нынешняя лунная миссия обошлась Индии в сумму $141 млн, в то время как США потратили на программу «Аполлон» $25 млрд. Индийский космический бюджет на 2019 год составляет $1,8 млрд, что намного меньше затрат НАТО или Китая.
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