Bild: НАТО готовится к космическим войнам

Судьба военных конфликтов будущего может решаться в том числе и в космосе: именно поэтому на недавней встрече министров обороны НАТО, помимо прочего, обсуждалась военно-космическая программа, сообщает Bild. Отмечается, что альянс столь озабочен проблемами обороны в космическом пространстве, поскольку очень сильно зависит от космических технологий: к примеру, его разведывательные и коммуникационные мощности обеспечиваются спутниками.

Космические войны уже не являются чем-то из разряда научной фантастики, пишет Bild: на встрече министров обороны НАТО, помимо прочего, обсуждалась космическая программа альянса.

НАТО основывается на том, что в будущем исход вооружённых конфликтов может решаться в том числе и в космическом пространстве — например, в ходе атак на стратегически важные спутники. Поэтому возможно, что к концу 2019 года альянс провозгласит космос отдельным театром военных действий. Издание напоминает, что тремя годами ранее в категорию самостоятельных театров военных действий было включено киберпространство.

По мнению Bild, НАТО акцентирует своё внимание на космосе, поскольку становится всё более зависимо от космических технологий. Коммуникация, разведка и шпионаж в ходе военных операций альянса осуществляются с помощью спутников: гипотетическая атака на них нанесёт серьёзный урон обороноспособности. Кроме того, в случае войны космические атаки могут привести к сбою в функционировании гражданских сфер жизни, таких как безналичные расчёты или общественный транспорт.

На данный момент лидером в сфере космических вооружений являются США: в минувшем декабре Дональд Трамп подписал указ о создании командования Космических сил Соединённых Штатов. К концу 2020 года космические войска должны стать одной из составляющих американских вооружённых сил. Помимо США, серьёзного прогресса в области космических вооружений добились Россия, Китай и Индия. В прошлом году успешно прошла испытания индийская ракета, способная сбивать с орбиты спутники.

Вместе с развитием военно-космических технологий появляется и ряд опасностей, предупреждает издание: в частности, образующийся после атак космический мусор может стать угрозой для других космических объектов, таких как, например, МКС.