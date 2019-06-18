BFM TV: французский лазер сможет нейтрализовать вражеский спутник без его уничтожения

Франция разрабатывает противоспутниковый лазер, который сможет нейтрализовать цель без её физической ликвидации, сообщает BFM TV. Подобные системы, высокоэффективные и менее разрушительные, чем баллистические ракеты, имеются в России и Китае, а развитие и усовершенствование шпионских спутниковых комплексов делает такие технологии всё более актуальными.

Французский центр аэрокосмических исследований (ONERA), подчиняющийся Министерству обороны страны, разрабатывает лазер, который сможет нейтрализовать спутник противника без его физического уничтожения, пишет BFM TV. Об этом секретном проекте говорится в статье журнала Challenges, на который ссылается французский сайт. В статье указано, что это оборонительное оружие сможет поражать цели между 400 и 700 км над уровнем моря.

Как рассказывает BFM TV, для уничтожения спутников нет смысла отправлять баллистические ракеты, как недавно сделала Индия: при таком способе тысячи неуправляемых обломков на сумасшедшей скорости разрушают всё на своём пути. От такой атаки Франция защитится способами, предусмотренными Договором о космосе 1967 года, который регламентирует использование оружия в космическом пространстве.

Технология, применяемая во французских лазерах, не производит никакого мусора, оставаясь при этом высокоэффективным средством уничтожения. «Желаемый эффект — не разрушить объект, а предотвратить выполнение его миссии, — объяснил журналу Challenges Франк Лёфевр, директор отдела обороны в центре ONERA. — Мы предполагаем, что, сконцентрировав энергию на цели, сможем вывести из строя солнечные батареи вражеского спутника или его ослепить, проникнув через оптические окна».

Этот проект может показаться футуристическим, однако, как замечает BFM TV, он хорошо вписывается в современные реалии: в сентябре 2018 года министр обороны Франции Флоранс Парли публично заявила, что в 2017 году Россия попыталась перехватить сообщения военного франко-итальянского спутника. В скором времени Франция запустит группу разведывательных спутников нового поколения, и, таким образом, в скором времени космическая оборона станет всё более актуальной.

Информационный сайт отмечает, что не только Франция разрабатывает защитный лазер. Так, на конференции в 2018 году генерал Мишель Фридлинг, глава Совместного космического командования (CIE), указал, что у России есть лазеры «Сокол» на базе самолёта Ил-76 и лазер «Пересвет», который, по сообщениям, обладает противоспутниковым потенциалом. По некоторым данным, у Китая также имеется противоспутниковое лазерное оружие.