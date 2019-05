Sun рассказала о самых страшных и странных военных технологиях будущего

В настоящий момент Китай, Россия и США работают над созданием военных технологий, которые изменят характер ведения боевых действий. При этом The Sun отмечает, что такие разрабатываемые изобретения, как «роботы-убийцы» и гиперзвуковые ракеты, могут поставить под угрозу будущее человечества.

Развитие военных технологий происходит настолько быстро, что становится всё сложнее угнаться за новыми разработками. А тем временем среди них уже есть довольно «странные и страшные» изобретения, пишет The Sun.



Как отмечает британское издание, в будущем серьёзно изменить характер ведения боевых действий может так называемый рой беспилотников. Ожидается, что небольшие беспилотники, управляемые искусственным интеллектом, будут осуществлять разведку и поиск целей для более крупного оружия, однако и сами будут оснащены различными средствами поражения.



Недавно российская компания обнародовала кадры авиаударов «роя» беспилотных летательных аппаратов, которые призваны помогать пехоте во время боевых действий. Хотя в настоящий момент беспилотник дистанционно управляется человеком, ожидается, что в будущем технология станет полностью автономной. Таким образом, «рой» сможет отслеживать и уничтожать цели без человеческого вмешательства.



Разработкой данной технологии также занимаются в США. В 2017 году в небе над Калифорнией были проведены испытания американского «роя» беспилотных летательных аппаратов.



Однако это далеко не единственное изобретение, которое стремится поставить на вооружение Россия. В настоящий момент военно-морские силы страны проводят испытания «зловещих» систем 5П-42 «Филин», которые «ослепляют» противников, создавая визуально-оптические помехи. The Sun отмечает, что система также вызывает у противника тошноту и головокружение.



Кроме того, The Sun полагает, что в будущем военные действия могут также развернуться и в космосе. Издание предполагает, что всё начнётся с применения ракет, которые будут проходить через атмосферу, а затем возвращаться на Землю, что осложнит их отслеживание. За ними последует способность наносить удары прямо из космоса.



Президент США Дональд Трамп уже изложил план военного присутствия в космосе. А заместитель министра обороны страны Майкл Гриффин заявил, что США могут создать спутники, способные наносить лазерные удары.



Вместе с тем в настоящий момент Россия, Китай и США пытаются опередить друг друга в создании гиперзвуковых ракет. Скорость таких ракет в пять раз превышает скорость звука, что в будущем может сделать системы противоракетной обороны практически бесполезными. The Sun полагает, что такие ракеты в будущем могут быть даже оборудованы ядерными боеголовками.



Кроме того, все три страны работают над созданием так называемых роботов-убийц, которые на поле боя смогут выбирать и уничтожать цели без помощи человека. The Sun отмечает, что «сверхсильные роботы, заставляющие Терминатора выглядеть хилым», скоро перейдут из области фантастики в реальный мир.



Эксперты уже выразили опасения относительно влияния таких технологий на жизнь человека. Так, председатель совета директоров компании Microsoft Билл Гейтс предупредил, что искусственный интеллект представляет такую же угрозу для человечества, как и ядерное оружие. По его словам, он может «как спасти, так и уничтожить человеческую расу».