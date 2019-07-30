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Украинский генерал: Киеву нужны ракеты, способные нанести удар по Москве и Петербургу

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Украине необходимы ракеты, которые будут способны поражать цели на территории России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, уверен ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан. Как заявил он в комментарии «Обозревателю», не обязательно, чтобы эти ракеты были с ядерными зарядами, однако такая перспектива должна рассматриваться украинским руководством.
Украинский генерал: Киеву нужны ракеты, способные нанести удар по Москве и Петербургу
Reuters
Украина должна наладить производство ракет средней дальности, которые будут способны поражать цели на территории России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом в комментарии «Обозревателю» заявил ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан. 
 
«Не обязательно эти ракеты должны быть с ядерными зарядами. Но перспектива такая должна быть», — заявил Богдан.
 
По его словам, учитывая тот факт, что Россия фактически вышла из договора о ракетах средней и меньшей дальности, затем из договора вышли США, «у Украины развязаны руки, чтобы конструировать и производить ракеты средней дальности, которые могли бы достичь стратегических пунктов страны-агрессора, то есть Российской Федерации, чтобы эти ракеты достали и Москву, и Санкт-Петербург».   
 
По моему мнению, высшее военно-политическое руководство государства должно интенсивно работать над этим, — убеждён генерал. 
 
В этом контексте он заметил, что в реализации этой задачи Украина могла бы рассчитывать на помощь «союзников и партнёров по проукраинской коалиции», которые могли бы «встать на путь активного военно-технического сотрудничества» с Украиной, в частности, продавать соответствующее вооружение, военную технику и прочее. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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