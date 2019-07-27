Турецкий эксперт: С-400 поможет Турции избежать «оккупации НАТО»

Попытки государственных переворотов в Турции осуществлялись в рамках «директив НАТО», уверен турецкий аналитик Лютфю Озшахин. По его мнению, турецкие власти проявили такое упорство при закупке российских С-400, поскольку это одна из мер противодействия плану «потенциальной оккупации Турции со стороны НАТО», сообщает Haber7.

Турция проявила такую настойчивость в вопросе о закупках российских комплексов С-400, потому что готовится противодействовать «плану потенциальной оккупации» со стороны НАТО, полагает эксперт в области политической философии Лютфю Озшахин. По мнению аналитика, Североатлантический альянс представляет реальную «угрозу для Турции», сообщает Haber7.



«Против кого мы купили С-400?» — задаётся вопросом Озшахин. «Если Россия собирается оккупировать Турцию, тогда зачем ей продавать нам С-400? Единственной силой, способной оккупировать Турцию с воздуха, являются США. Так что у НАТО есть план по оккупации Турции», — заявил эксперт в эфире передачи «Пульс Турции» на Habertürk TV.



По его мнению, силы Североатлантического альянса готовятся сделать это с воздуха, и ради этого проводили специальные манёвры, чтобы потренироваться. «Нет НАТО, которое защищает Турцию. Есть НАТО, которое держит на привязи, контролирует и, если потребуется, устраивает перевороты», — подчеркнул Озшахин.



Эксперт также выразил уверенность, что именно Североатлантический альянс стоит за каждой попыткой переворота, который готовился против Турции, пишет Haber7. «У НАТО есть структура «Гладио». Перевороты не происходят без соответствующей директивы. За всеми переворотами в Турции стояли они», — заявил Озшахин.



Между тем ещё летом 2002 года в американском штате Невада проходили гигантские учения под названием «Вызов тысячелетия — 2002», в которых принимали участие 13,5 тыс. военнослужащих, напоминает Haber7. К этим масштабным манёврам были привлечены многие страны — члены НАТО, однако Турцию туда не пригласили, отмечается в статье.



В своё время штабной полковник Мустафа Онсель рассказал о сценарии этих учений. «Условный противник — страна, расположенная на двух континентах. В связи с этим она контролирует некоторые морские пути. У этой страны-мишени есть проблемы в отношениях с одним островным государством в Средиземном море. К тому же в этой стране проживают национальные меньшинства», — описывал Онсель в статье для Odatv.



По сценарию НАТО, всё начиналось с «крайне разрушительного землетрясения» на территории условного противника, одновременно с которым международный суд «выносит решение не в интересах этой страны относительно её территориальных границ». В это время международные силы делают условному противнику предложение «вступить в конфликт с островным государством», с которым у него тоже проблемы, и политическое руководство страны, оказавшись в сложной ситуации, вынуждено «принять это предложение», поясняется в статье.



После этого военные «захватывают власть» в данной стране и создают авторитарный режим, а затем устанавливают «блокаду» островного государства. «В ответ американские военнослужащие в течение 96 часов вторгаются на территорию условного противника», — такие детали фактического плана учений НАТО, которые были направлены, по мнению некоторых экспертов, на «оккупацию Турции», раскрыл турецкий штабной полковник, заключает Haber7.