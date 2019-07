Крупнейший кризис в НАТО — источники Times о последствиях покупки Турцией С-400

США аннулировали участие Турции в программе F-35, что стало самым серьёзным кризисом Североатлантического Альянса за последнее десятилетие, пишет The Times со ссылкой на высокопоставленные источники. Хотя Анкара остаётся важным стратегическим союзником НАТО, она теряет право на покупку новейших американских истребителей из-за своего решении о приобретении российской системы ПВО С-400.

Источники в высших кругах власти рассказали The Times, что беспрецедентный разлад в отношениях США и Турции по поводу спорной покупки российского вооружения привёл к крупнейшему за последнее десятилетие кризису в НАТО.



Как напоминает издание, отношения между двумя странами ещё сильнее испортились после того, как администрация Трампа официально отменила продажу самых современных американских истребителей F-35 в ответ на решение президента Эрдогана приобрести российскую систему ПВО С-400, несовместимую с вооружением НАТО. Сотрудники Пентагона объяснили, что исключение Турции из многомиллиардной программы развёртывания американских истребителей было неизбежно, потому что технические консультанты из России, которые в течение пяти лет будут помогать в эксплуатации С-400 турецкой стороне, могут собирать разведданные о засекреченной технологии маскировки F-35.



Британская газета отмечает, что в соответствии с такими решениями Анкары и Вашингтона, как только Турция возьмёт на вооружение российские комплексы, часть которых уже доставлена, она больше не будет полноценным членом системы противоракетной обороны НАТО, играющей ключевую роль в сдерживании российской военной агрессии в отношении этой организации.



«США правильно сделали, что отменили продажу F-35 Турции, однако у НАТО появилась реальная проблема», — поделился своим мнением с The Times генерал Джек Кин, бывший заместитель начальника штаба армии США и независимый советник Дональда Трампа. По его словам, покупка систем С-400 открыто бросает вызов внутреннему уставу Североатлантического Альянса и является недопустимой. Однако, несмотря на небывалую напряжённость в отношениях между странами НАТО, генерал подчеркнул, что Турция — единственная мусульманская страна в этой организации — продолжает представлять для неё ценность в качестве «пути на Ближний Восток и в Азию, а также самой стратегически выгодно расположенной страны в Альянсе».



По предположению Эрика Эдельмана, бывшего высокопоставленного сотрудника Пентагона и посла в Турции, начинающийся серьёзный кризис в отношениях между США и Турцией станет «глубоким и продолжительным». Бывший дипломат отметил, что Турция уже некоторое время назад перестала быть надёжным союзником НАТО, но у Альянса нет механизма для «исключения плохих союзников». Кроме того, Эдельман заострил внимание на том, что Турция — важная страна, которая «может и должна быть сильным союзником США и НАТО».



Как отметил источник газеты в высших дипломатических кругах, сделка Эрдогана с президентом России сыграла свою роль в плане Путина по подрыву НАТО.



По сообщению The Times, покупка Турцией С-400 и отказ от аналогичной системы ПВО Patriot вызвало сомнения в продолжении военного сотрудничества с турецкой стороной. Хотя официальные лица Пентагона настаивают, что такое решение не повлияет на жизненно важные стратегические отношения, уже поднимаются вопросы о предстоящих военных учениях в воздушном пространстве Турции, а также использование силами НАТО авиабазы Инджирлик на юге страны.



Пентагон в течение нескольких месяцев предупреждал Турцию о её исключении из программы F-35 в случае покупки С-400, однако, как считает автор статьи, из-за противоречивых заявлений Белого Дома Эрдоган продолжал верить, что его страна всё равно сможет их купить. Четыре уже оплаченных истребителей F-35 останутся в США, а оставшийся заказ на 100 самолётов аннулирован. Все лётчики и лётные экипажи, проходившие обучение на авиабазе Люк в Аризоне, обязаны покинуть Соединённые Штаты до 31 июля. В то же время Альянсу придётся потратить $600 млн на производство более 900 деталей для F-35, которые изготовлялись в Турции.