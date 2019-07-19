FP: оставшись без F-35 по инициативе США, Турция отправится за самолётами в Россию

Минобороны США исключило Турцию из программы F-35, предполагающей закупку этих новейших истребителей и обучение пилотов и механиков, а также финансовое и не финансовое участие в их разработке, пишет Foreign Policy. Как подчёркивается в материале журнала, поскольку Анкара теперь лишится даже тех самолётов, за которые уже заплатила, это скорее всего подтолкнёт её к приобретению российских аналогов — тем паче что Москва уже озвучила свои предложения.

Пентагон «выдворил» Турцию из программы развёртывания истребителей F-35 в ответ на закупку Анкарой российских комплексов ПВО С-400, реализовав таким образом угрозу, которую ведомство высказывало в адрес турецких властей не один месяц, сообщает Foreign Policy. По данным журнала, этот шаг, который, по словам американских чиновников, поддержали все партнёры программы, будет значить, что Турция не получит ни один из ста истребителей, которые она планировала приобрести — включая и четыре самолёта, за которые она уже расплатилась, — и что турецкие специалисты, ранее прибывшие в рамках программы в США, должны будут покинуть страну.

Как заявили представители Пентагона, в результате исключения Анкары из программы F-35 турецкая промышленность потеряет $9 млрд в виде так и не реализованных проектов, говорится в статье. Вместе с тем, потери понесёт и Вашингтон — американцам придётся потратить от $500 до $600 млн на перестройку системы поставок, подчёркивается в материале.

Впрочем, у США, как и у НАТО, есть в этой связи проблема и покрупнее — дело в том, что разрыв с Турцией заставит последнюю ещё сильнее сблизиться с Москвой, пишет обозреватель FP. Москва уже предложила Анкаре свои истребители Су-35, а также самые современные, но разрабатывающиеся «со сложностями» Су-57, подчёркивает журналист.

Эксперты уже давно спорят о том, кто одержит верх в схватке между российскими самолётами и американским F-35; считается, что истребители российского производства за счёт более высокой маневренности скорее всего будут побеждать в ближнем бою, однако F-35, оснащённый самыми современными сенсорами и новейшими технологиями малозаметности, может «подкрасться» к противнику задолго до того, как он его заметит, отмечает автор.

Как бы то ни было, перспектива того, что Анкара вскоре будет использовать высокотехнологичные российские истребители, несомненно вызовет тревогу как в Пентагоне, так и в Брюсселе, убеждён журналист Foreign Policy. Российские самолёты уже много лет «досаждают» американским пилотам в Сирии и собирают разведданные о «главном американском истребителе ближнего боя» F-22; если же собственный парк Су-35 или Су-57 будет и у Турции, западные операции в Сирии и учения НАТО сильно усложнятся, предупреждает автор.

По мнению турецкой прессы, нынешний конфликт между Вашингтоном и Анкарой назревал уже давно и начался ещё в 2015 году, когда США не заступились за Турцию после того, как её ВВС сбили российский самолёт, «нарушивший воздушное пространство страны», отмечается в статье.

Впоследствии Германия и Люксембург объявили о том, что Анкара может не рассчитывать на поддержку НАТО, если вступит в вооружённый конфликт с Россией в Сирии; Вашингтон же усугубил ситуацию, начав поставлять вооружения сирийским курдам, которых Турция считает террористами, напоминает обозреватель FP. Ключевым же моментом для Анкары стало то обстоятельство, что Вашингтон не выражал никаких опасений по поводу закупки Турцией С-400, которая обсуждалась ещё с 2016 года, вплоть до ноября 2017-го, говорится в материале.