Spiegel: Эрдогану придётся выбрать, кого он готов рассердить — Путина или Трампа

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган стремится поддерживать равную дистанцию в отношениях с Вашингтоном и Москвой, пишет Der Spiegel. Поэтому он намерен приобрести у США истребители-бомбардировщики F-35, а у России — системы С-400. Однако Пентагон крайне недоволен таким раскладом и грозит Анкаре санкциями. Так что Эрдогану придётся решить, кого он готов рассердить — Трампа или Путина, отмечает немецкий журнал.

Входящая в НАТО Турция в скором времени хочет импортировать из России современные системы ПРО, а США грозят Анкаре санкциями. Теперь Эрдоган должен решить, кого он готов рассердить — Трампа или Путина, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

В сфере оборонной политики холодная война продолжается — спустя 30 лет после падения Берлинской стены, отмечает издание. Если какое-либо государство хочет приобрести самые современные системы ПРО, у него есть, по сути, два потенциальных поставщика — США и Россия.

Турция состоит в НАТО с 1952 года, но у неё до сих пор нет собственных систем ПРО. Из-за этого Анкаре постоянно приходится обращаться за помощью к другим странам. Так, с 2012 по начало 2016 года Турцию защищал от возможных ракетных ударов из Сирии бундесвер и его купленные в США ракетные системы Patriot.

Вообще-то, по логике вещей Турция как страна НАТО должна покупать ракеты класса «земля — воздух» исключительно в США, отмечает немецкий журнал. Турция действительно неоднократно пыталась это сделать — но не могла договориться с Вашингтоном, в том числе из-за больших сомнений со стороны американского конгресса.

В связи с тем, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на протяжении ряда лет позиционирует себя как независимого лидера государства, стремящегося поддерживать равную дистанцию как с Москвой, так и с Вашингтоном, в сентябре 2017 года Турция подписала договор более чем на $2,5 млрд на покупку российских систем С-400. Это уже тогда привлекло к себе внимание, но в НАТО посчитали, что дело заглохнет. Однако первые поставки ракетных систем всё ближе, отмечает Der Spiegel.

Американское правительство грозит последствиями в случае, если турецко-российская сделка всё-таки состоится. С 2002 года Турция участвует в программе Joint Strike, в рамках которой США вместе с союзниками разрабатывают боевые самолёты-невидимки. Кроме того, Вашингтон и Анкара уже тогда договорились о поставке почти сотни истребителей-бомбардировщиков F-35.

Теперь США грозят исключить Турцию из программы разработки и отменить поставку F-35, сообщается в статье. Пентагон опасается, что применение систем С-400 из России может предоставить Москве секретную информацию о самолётах F-35.

Помимо этого, американский конгресс может ввести в отношении Анкары экономические санкции, в том числе против воли президента США Дональда Трампа. Спектр этих санкций охватывает запрет на въезд для определённых официальных представителей Турции, штрафные меры в отношении банков и отъём лицензий на экспорт. Это ещё сильнее повысит давление на экономику Турции, и без того испытывающую затруднения, отмечает немецкий журнал. С начала года турецкая лира потеряла по отношению к доллару 14% своей стоимости. Когда Вашингтон в прошлом году ввёл против Турции штрафные меры из-за заключённого под стражу пастора Брансона, это поспособствовало рецессии в турецкой экономике.

С другой стороны, отказ от покупки С-400 повредил бы отношениям Анкары с Москвой, пишет Der Spiegel. Из-за сирийской войны Эрдогану нужны хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным. Уже сейчас действия сирийских и российских военных в северной сирийской провинции Идлиб грозят спровоцировать новое массовое бегство к турецкой границе, уверяет издание. В такой ситуации Эрдоган едва ли может себе позволить сердить лидера Кремля, полагают авторы статьи.

Это тоже одна из причин, по которым сделка с Россией считается спорной. Тем не менее, Эрдоган твёрдо придерживается этой покупки: «Здесь присутствует соглашение, которое мы заключили, это решение. Отказ от него не рассматривается». Однако за кулисами турецкий президент, похоже, ищет выход из этой дилеммы, полагают журналисты издания.

Так, министр обороны Турции заявил, что покупка С-400 не может быть совершена в июне, как было запланировано. В то же время приближённая к правительству турецкая газета цитировала анонимные российские источники, согласно которым Москва вполне готова поставить ракетные системы 21 июня. По данным турецкого издания, возможно, техническая комиссия НАТО перепроверит, действительно ли данные о возможностях новых F-35 могут попасть в Россию через системы С-400. Если комиссия выявит бреши в безопасности, это даст Эрдогану возможность пересмотреть сделку, не потеряв при этом лицо, утверждает турецкая газета.

Как отмечает Der Spiegel, во вторник Эрдоган в самом деле заявил о том, что Турция предложила США создать совместную рабочую группу по системам ПРО. Как на это отреагировал Вашингтон, пока не сообщается. По крайней мере, Эрдоган и Дональд Трамп планируют встретиться на полях саммита G20 в Осаке 28 и 29 июня. До тех пор никакого движения в том, что касается покупки С-400, ожидать не следует, полагает немецкий журнал. Для Эрдогана это также означает, что до выборов, которые пройдут в Стамбуле 23 июня, новых американских санкций можно не ждать, — и сейчас это для него главное, заключает Der Spiegel.