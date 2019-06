National: Трампу лучше забыть о санкциях, ведь Турция от С-400 не отступится

Эксперты советуют Дональду Трампу отказаться от санкций в адрес Турции или отложить их, пишет The National. Турецкий лидер в очередной раз заявил, что о пересмотре сделки по покупке С-400 у России речи не идёт и что Штаты предлагают Анкаре неравноценную замену.

В отношениях между Вашингтоном и Анкарой царит напряжённость из-за того, что Турция намерена купить российские системы С-400, пишет издание The National. И окно для компромисса между странами всё сужается, отмечает автор статьи.



Так, Эрдоган во вторник дал понять, что от сделки с Россией он не откажется, несмотря на угрозы США: «Есть соглашение. Мы решительно настроены. И речи не идёт о том, чтобы отступиться».



США, в том числе, предлагали в качестве альтернативы системы Patriot, но Эрдоган заявил, что этот обмен неравноценен. Как поясняет издание, по всей видимости, США не предложили Анкаре важнейшие ракетные технологии, которые нужны для этого оборудования, но также и для того, чтобы повторить эти системы.



Американская сторона утверждает, что переговоры продолжаются. Чиновник из американского Министерства обороны рассказал The National, что США предупредили Турцию о том, что покупка С-400 создаст «недопустимый риск» для американских самолётов, и Турция не сможет не принимать во внимание эту обеспокоенность. В итоге под угрозу может быть поставлено участие Турции в программе по размещению истребителей F-35.



По словам эксперта Николаса Данфорта, Анкара и Вашингтон находятся на опасной траектории, грозящей столкновением. Он отметил, что совместная рабочая группа США и Турции, которую сформировали неделю назад, — этого недостаточно.



И даже если Белый дом договорится с Анкарой, сам факт поставки С-400 тут же приведёт к столкновению с конгрессом, отмечают эксперты. Конгресс твёрдо стоит на том, что поставки российских систем недопустимы, а Трамп в любом случае стремится договориться. И эксперты советуют ему всё же отказаться от санкций или отложить их, ведь Турция от сделки не отступится, пишет The National.