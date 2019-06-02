Le Figaro: для ЕС и НАТО Турция становится партнёром-«изгоем»

Раскол между Турцией и её западными партнёрами углубляется с каждым днём, пишет Le Figaro. Как отмечает издание, потеря доверия, решение Анкары о покупке российских ракетных комплексов С-400 и разногласия по вопросу соблюдения прав человека серьёзно осложняют отношения Турции с ЕС и НАТО. При этом разорвать партнёрство с Анкарой Запад не решается из-за вопросов, в решении которых помощь Турции незаменима, подчёркивает газета.

Раскол между Турцией и её западными партнёрами становится всё глубже, отмечает Le Figaro. По мнению обозревателя газеты Изабель Лассер, отношения Анкары с ЕС ещё никогда не были столь прохладными, а с НАТО — столь проблемными. Кроме того, связи Турции с Францией также начинают рваться.

Как напоминает журналист, отношения Североатлантического альянса с Анкарой начали ухудшаться после попытки государственного переворота в Турции в июле 2016 года и последовавшей за ним «чистки» в армейских рядах, когда своих постов лишились многочисленные представители страны в НАТО. По убеждению политического руководства Турции, НАТО и США, отказывающиеся экстрадировать в Турцию оппозиционера Фетхуллаха Гюлена, были соучастниками неудавшегося путча.

Вдобавок ко всему, «масла в огонь» может подлить решение Анкары о закупке ракетных комплексов С-400 у России. Тот факт, что страна, считающая НАТО своим основным противником, планирует поставить вооружения одному из «столпов» альянса, омрачил празднования 70-й годовщины существования альянса, поскольку США считают сделку «несовместимой» с понятиями о безопасности НАТО. Помимо прочего, американцы опасаются, что покупка Анкарой С-400 позволит России получить доступ к стратегически важной информации, имеющей отношение к американским истребителям F-35. Это стало причиной «заморозки» поставок американских самолётов Анкаре и заявлений о «серьёзных последствиях» для двусторонних отношений со стороны Вашингтона, в случае если Турция не откажется от своих намерений.

«Турция превратилась в страну-изгоя внутри НАТО, которая оказывает давление на союзников и становится всё менее управляемой, поскольку защищает собственные национальные интересы», — полагает эксперт Французского института стратегических исследований Дороти Шмидт.

После сближения Анкары с Москвой многие стали задаваться вопросом о том, намерена ли Турция и в дальнейшем оставаться членом НАТО. Как поясняет издание, союз России и Турции позволяет двум странам создать противовес американскому влиянию — в первую очередь, на Ближнем Востоке. Однако, по мнению автора статьи, о выходе Турции из НАТО в ближайшем будущем речь не идёт, поскольку Москва не в состоянии предоставить Анкаре гарантий безопасности, подобных тем, что исходят от НАТО и США. Именно этим обстоятельством объясняется, по убеждению газеты, нерешительность Эрдогана в намерении «перейти черту» и окончательно решить вопрос с покупкой С-400. США, в свою очередь, нуждаются в поддержке Анкары для того, чтобы продолжать играть свою роль в регионе — в частности, для борьбы с ИГ* и Ираном.

Что касается отношений Турции с ЕС, здесь основные разногласия лежат в плоскости соблюдения прав человека, «неуважение» к которым послужило причиной введения Брюсселем финансовых санкций против Анкары. Нарастающие противоречия между национальными интересами Турции и Европейского союза препятствуют двусторонним переговорам о вступлении Анкары в союз. Всё больше голосов раздаётся в пользу приостановки обсуждения этого вопроса и выработки другого формата сотрудничества — альтернативного включения Турции в состав ЕС.

Однако, как отмечает издание, брать на себя ответственность за разрыв не хочется никому, ведь сотрудничество с Турцией необходимо Евросоюзу для решения целого ряда вопросов, таких как война в Сирии, кризис беженцев, борьба с терроризмом и экономические отношения. Так, Европа рассчитывает, что Турция возьмёт на себя роль охранника границ ЕС, удерживая на своей территории 3 млн беженцев, прибывших в страну с 2016 года.

Что касается франко-турецких отношений, они также переживают «не лучшие времена», уверена Лассер. Франция обеспокоена растущим влиянием турецкого ислама на своей территории, в то время как Турция критикует Францию за поддержку сирийских курдов — союзников Международной коалиции по борьбе с ИГ и главных противников Анкары в регионе. В прошлом месяце по отношениям двух стран был нанесён ещё один удар, после того как Франция постановила считать 24 апреля национальным днём памяти о геноциде армян, а президент Турции Эрдоган в ответ возложил на Париж вину за геноцид в Руанде.

Похоже, что большой скачок Турции, стоящей «одной ногой на Востоке, а другой на Западе», через Босфор, наконец, достиг своей границы, заключает автор статьи.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.