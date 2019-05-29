Их устремления несовместимы: Foreign Policy о хрупкости партнёрства между Россией и Турцией

Несмотря на близкие отношения между Россией и Турцией, Западу не стоит их опасаться, пишет Foreign Policy. По мнению журнала, разлад между Москвой и Анкарой неизбежен как из-за разных долгосрочных целей, так и из-за экономических интересов. При этом страны с большой долей вероятности сохранят определённые связи, а их отношения будут во многом зависеть от хода диалога между Анкарой и Вашингтоном.

На фоне трений между Турцией и Соединёнными Штатами из-за покупки Анкарой российских комплексов С-400 и её сотрудничества с Москвой в Сирии вполне справедливо будет задаться вопросом, действительно ли Турция и Запад пошли разными путями. Турция и вправду удаляется от Запада. Однако пока что слишком рано судить о том, готова ли она объединить силы с Россией — в особенности на Ближнем Востоке, пишет Foreign Policy.

Турция перестраивает свою внешнюю и региональную политику, в то время как Ближний Восток переживает крупные метаморфозы. То же самое можно сказать и о России. И Москва, и Анкара стремятся увеличить своё влияние в регионе; при этом они то сотрудничают, то соперничают друг с другом.

Россия и Турция, например, оказались на грани военной конфронтации в 2015 году, когда Анкара сбила российский самолёт. Однако не прошло и года, как два государства восстановили отношения и приняли решение сотрудничать по Сирии и ряду других вопросов.

«С изменением характера российско-турецких отношений Запад должен помнить о том, что геополитические устремления двух стран, по большому счёту, несовместимы, а сотрудничество сегодня не подразумевает под собой сотрудничество завтра», — напоминает журнал.

По мнению Foreign Policy, в формировании связей между Москвой и Анкарой главную роль сыграли скорее не общие идеологические установки, а ближневосточная геополитика, ухудшение отношений с США, а также характер руководства обеих стран.

Во-первых, учитывая вмешательство России в Сирии, некий диалог между Москвой и Турцией — соседкой Сирии — был практически неизбежен. Несмотря на некоторые серьёзные трудности в отношениях, ко второй половине 2016 года Россия установила фактический контроль над Северной Сирией к западу от Евфрата. Принимая это во внимание, Турции пришлось спрашивать у России согласие на проведение военных операций вдоль границы сначала против ИГ*, а затем и против сирийских курдов.

Во-вторых, состояние американо-турецких отношений оказывает непосредственное влияние на дружелюбие Анкары к Москве. Когда Турция и США сближаются, у первой пропадает охота к расширению связей с Россией, которая может сыграть роль потенциального геополитического буфера. Однако когда Турция Западом недовольна — как сейчас, — в России она находит сочувствующего слушателя.

И, наконец, в российско-турецких отношениях присутствует «личностное измерение». Главы обоих государств играют «решающую и чрезмерную» роль во внешней политике; к тому же они установили друг с другом личный контакт. Хотя напряжённость в отношениях обеих стран с Западом имеет долгоиграющий характер, и российский, и турецкий лидер заинтересованы в её раздувании. Разумеется, как считает издание, личностное измерение делает отношения стран хрупкими, так как между Турцией и Россией по-прежнему мало контактов на уровне институтов.

Учитывая, что ухудшение отношений России и Турции с Западом имеет системный характер, вряд ли стоит рассчитывать на крутой поворот в политике обеих стран даже после ухода Путина и Эрдогана. К тому моменту весь ущерб, который можно было причинить отношениям между Турцией и Западом, уже будет нанесён. Если Анкара действительно внедрит С-400, а США введут жёсткие санкции, Турция может начать зависеть от России в плане обороны ещё больше.

Тем не менее, как полагает Foreign Policy, между Россией и Турцией есть разногласия, которые будет тяжело разрешить. И это обстоятельство будет сказываться на сотрудничестве обеих стран, особенно на Ближнем Востоке.

Во-первых, ещё со времён Османской империи Турция всегда пыталась помешать России нарастить влияние на юге или на востоке Средиземноморья. Однако именно там Россия демонстрирует большую активность. С ростом веса России пространство Турции для манёвра будет сокращаться. Сближение Анкары с Москвой необычно в историческом и геополитическом плане, и оно вряд ли будет долгим.

Во-вторых, стороны стремятся к разным исходам кризиса на Ближнем Востоке. В Сирии, Египте, Ливии и Палестине Россия последовательно поддерживала светские силы. Турция же, напротив, со всей очевидностью делает ставку на исламистов.

В-третьих, турецкие и российские экономические интересы противоречат друг другу. Как энергоэкспортёру России выгодны высокие цены на энергоносители. Именно поэтому Москва спешно развивает тесные отношения с арабскими членами ОПЕК. Согласовывая цены на нефть и объёмы её добычи, Россия и, например, Саудовская Аравия поддерживают цены на энергию на высоком уровне. Турция же — это крупный импортёр энергии, и она предпочитает, чтобы цены держались на низком уровне — особенно с учётом её бюджетного дефицита.

«Учитывая в основном противоречащие друг другу интересы на Ближнем Востоке, российско-турецкое сотрудничество имеет реальные ограничения. Хотя эти страны, по всей видимости, продолжат быть партнёрами — и, возможно, будут сближаться друг с другом тем сильнее, чем дальше США будут отталкивать от себя Турцию, — у Запада не будет недостатка в возможностях использовать эти разногласия. Самым очевидным из них, похоже, являются трения между Турцией и Россией на счёт будущего сирийской провинции Идлиб. Как Турция, так и Запад заинтересованы в предотвращении полномасштабного российского наступления в этой провинции. Подобная операция может привести к гуманитарной катастрофе и заставить большое количество беженцев двинуться в сторону турецкой границы», — считает Foreign Policy.

«Без всяких сомнений, в последние годы отношения между Турцией и Западом претерпели существенные изменения. Статус-кво уже не вернуть. Тем не менее и отношения они не порвут — в частности, по той причине, что связи Турции с Россией в лучшем случае неустойчивы», — подытоживает издание.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.