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Daily Sabah: Турция опровергла слухи об ультиматуме США из-за российских С-400

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Глава турецкого Минобороны Хулуси Акар опроверг информацию о том, что недавно Вашингтон якобы выдвинул Анкаре ультиматум из-за покупки турками российских ЗРК С-400, сообщает Daily Sabah. Соединённые Штаты не только не угрожали Турции, но и продолжают военное сотрудничество, заверил министр.
Daily Sabah: Турция опровергла слухи об ультиматуме США из-за российских С-400
Reuters

Министр обороны Турции Хулуси Акар опроверг утверждения о том, что недавно Соединённые Штаты якобы выдвинули Анкаре ультиматум, согласно которому турецкая сторона должна отказаться от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает Daily Sabah.

В последние месяцы напряжённость в отношениях между США и Турцией достигла своего пика, и причина тому — именно покупка Анкарой российских С-400, которую резко критикуют в Вашингтоне, напоминает турецкое издание.

Как заявил глава Минобороны Турции, никакого ультиматума из-за сделки с Москвой Соединённые Штаты Анкаре не выдвигали. Вопрос о том, как турецкая сторона отреагирует на возможные американские санкции, Хулуси Акар, однако, оставил без ответа, отмечает Daily Sabah.

По словам министра, Турция уже выплатила США полную сумму за истребители F-35 и выполнила все взятые на себя обязательства в соответствии с договором. И теперь дело за Вашингтоном, подчеркнул Акар.

Глава турецкого Минобороны также заверил, что США уже поставили в Турцию четыре истребителя F-35 и что совместная программа по обучению на американской территории идёт своим чередом.

«Четверо наших пилотов продолжают обучение. Сотни офицеров младшего командного звена прошли обучение и вернулись», — констатировал Хулуси Акар.

Более того, буквально недавно ещё 37 турецких военных закончили своё обучение, добавил министр обороны Турции.

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Daily Sabah Турция Европа
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