CNBC: США дали Турции две недели, чтобы отказаться от С-400

По данным «осведомлённых источников» CNBC, у Турции есть чуть больше двух недель, чтобы сделать выбор между российскими С-400, за покупку которых Вашингтон грозит санкциями, и американской альтернативой в виде комплексов Patriot. Это окончательное предложение США и больше обсуждений не будет, заявили каналу его анонимные информаторы.

США дали Турции чуть больше двух недель, чтобы выбрать между сложной сделкой по закупке вооружений у США и реализацией договора по приобретению ЗРК С-400 у России, который грозит Анкаре санкциями со стороны Вашингтона, пишет CNBC.



Как сообщили каналу «осведомлённые источники», к концу первой недели июня, по настоянию Америки, Турция должна отменить свою большую сделку с Москвой и вместо этого закупить у США комплексы Patriot, иначе Вашингтон исключит Анкару из программы по производству истребителей F-35, не отдаст 100 предназначенных ей самолётов и введёт против неё санкции, а также подтолкнёт к ответным мерам и НАТО.



По словам анонимных источников CNBC, это окончательное предложение Вашингтона к Анкаре и больше обсуждений не будет. Как напоминает ресурс, Турция должна получить российские С-400 как раз в июне, но США настаивают, что эти комплексы представляют угрозу альянсу и F-35. «Страны НАТО должны приобретать военную технику, совместимую с другими натовскими системами вооружений. А российские комплексы не будут соответствовать стандарту», — объяснил пожелавший остаться неизвестным сотрудник Госдепартамента США.



Также источник добавил: «Мы обращаем внимание, что если Турция реализует получение С-400, её ждут весьма ощутимые и негативные последствия».



Анкара заключила сделку по закупке российских комплексов на $2,5 млрд ещё в 2017 году. Уже тогда Вашингтон угрожал «политическими и экономическими последствиями». В качестве альтернативы США неоднократно предлагали Турции свои Patriot производства Raytheon, но Анкара отказывалась, поскольку американцы не хотели делиться своими секретными ракетными технологиями. Но в то же время Турция стала партнёром в программе по производству «самого продвинутого в мире истребителя» F-35 компании Lockheed Martin.



Теперь обоим производителям, Lockheed Martin и Raytheon, придётся изменять свои масштабные графики производства в зависимости от решения Турции. Если Анкара решится идти до конца по сделке с Москвой, то без турецких партнёров Lockheed Martin нужно будет пересматривать свои каналы поставок деталей для F-35. Если Анкара захочет закупать американские Patriot, то Raytheon предстоит как-то реорганизовать производство, чтобы обеспечить скорейшую поставку комплексов Турции.



Тем временем ещё в 2018 году Анкара активно строила специальный полигон для С-400. Если она всё-таки получит российские ЗРК в июне, то сможет использовать их уже в 2020 году, отмечает CNBC.