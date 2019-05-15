DS: «ни отсрочек, ни приостановок» — МИД Турции подтвердил, что сделка по С-400 остаётся в силе

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не планирует приостанавливать или откладывать доставку зенитно-ракетных комплексов С-400. Кроме того, по словам дипломата, необходимо создать экспертную группу, которая определит совместимость этой российской системы с американскими истребителями F-35, сообщает Daily Sabah.

Анкара не обсуждает отсрочку или приостановку доставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, пишет Daily Sabah.

«Отсрочка или приостановка (закупки С-400. — ИноТВ) не стоит на повестке дня. Сделка уже заключена, почему мы должны обсуждать задержку?» — риторически поинтересовался глава МИД Турции.

По словам Чавушоглу, Анкара продолжает переговоры с Вашингтоном о создании совместной комиссии по приобретению российских противоракетных систем и американских истребителей F-35.

«Если появится рабочая группа, то нам бы хотелось продолжить без предварительных условий. Пусть эксперты решают (о совместимости С-400 и F-35. — Daily Sabah). У нас есть конструктивное предложение. Если США себе доверяют, то они должны его принять», — добавил министр.

Чавушоглу также прокомментировал развитие событий в сирийской провинции Идлиб, которая находится под контролем оппозиции. Он заявил, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин договорились о необходимости как можно скорее создать рабочую группу по этому вопросу, отмечает Daily Sabah.