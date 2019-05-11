CM: американская политика шантажа дала плоды — Турция «покорно» отказывается от С-400 России

«Политика шантажа» Вашингтона, похоже, возымела успех, пишет Contra Magazin. Из-за тяжёлой экономической ситуации и страха перед санкциями США Турции всё же придётся «покориться» и отказаться от покупки российских ЗРК С-400, поясняет издание.
«Политика шантажа» Вашингтона по отношению к Анкаре, похоже, возымела успех: из-за тяжёлой экономической ситуации и страха перед санкциями США Турция всё же хочет отказаться от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400*, сообщает Contra Magazin.
«По крайней мере пока», — подчёркивает автор статьи Марко Майер.
О возможном аннулировании сделки между Российской Федерацией и Турцией узнал немецкий таблоид Bild, у которого якобы имеются источники в дипломатических кругах Анкары, уточняет журналист Contra Magazin.
«Экономический кризис в Турции усилился из-за агрессивной внешней политики Эрдогана. Поставка С-400 в июле не состоится, как заявлял турецкий президент, так как закупка российских ЗРК приведёт к санкциям Вашингтона. В нынешней же ситуации с лирой это было бы равносильно экономическому краху Турции», — цитирует Майер немецкое издание.
А ведь раньше, продолжает журналист Contra Magazin, Реджеп Тайип Эрдоган и другие ведущие правительственные политики Турции постоянно утверждали, что закупят российские С-400, несмотря на «угрозы» Соединённых Штатов. Анкара, судя по всему, «слишком высоко подняла ставки», и теперь туркам придётся «покориться» и пойти на уступки, полагает автор статьи.
«Американцы точно знают, как «раздавить» турок: при помощи экономических и финансовых санкций. С другой стороны, высокомерное поведение США также приводит к тому, что даже союзники и партнёры пытаются стать независимыми от американского доллара и даже ищут новые альянсы. В долгосрочной же перспективе Вашингтон, таким образом, только вредит сам себе», — констатирует Марко Майер.
* Комментарий ИноТВ: глава департамента по коммуникациям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун опроверг сообщения немецких СМИ о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался от закупки комплексов С-400.
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