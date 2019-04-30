Обозреватели Hill: сближение с Москвой грозит Анкаре «энергетическими потерями»

Если Турция не откажется от покупки российских ЗРК С-400, то она понесёт «значительные издержки», считают обозреватели The Hill Мерве Тахироглу и Грег Эверетт. По их словам, в результате дальнейшего «ухода от НАТО» Анкара не сможет рассчитывать, что США помогут ей принять участие в выгодных газовых проектах на востоке Средиземного моря.

Несмотря на протесты и угрозы Вашингтона принять ответные меры, Анкара продолжает настаивать на приобретении российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Отчаянно защищая покупку этих систем, президент Реджеп Тайип Эрдоган «ускоряет стратегический уход Турции от НАТО».

Цена подобного «ухода» будет гораздо выше, чем желает признать турецкий лидер. В результате пострадает не только военный, но и энергетический сектор страны, пишут в своей статье для The Hill аналитик Фонда защиты демократий Мерве Тахироглу и американский юрист Грег Эверетт.

По их мнению, в ответ на покупку С-400 США могут ввести санкции, в результате которых Анкара рискует потерять порядка $10 млрд. Также не исключено, что американские власти заблокируют поставку в Турцию своих самых современных малозаметных истребителей и лишат страну права участия в программе F-35, на которую она потратила более $1,25 млрд.

«Но существуют другие косвенные издержки, которые придётся нести Турции. Стремление Эрдогана сотрудничать с Россией за счёт НАТО вызвало серьёзную враждебность со стороны американских властей и подтолкнуло их к созданию новых альянсов, не включающих Турцию. Наиболее важный из этих союзов касается энергетической политики, которая в настоящий момент разыгрывается в Восточном Средиземноморье», — считают авторы статьи.

Они отмечают, что энергетика — одна из «крупнейших уязвимостей» Турции. В этом вопросе она, как и Европа, в значительной степени зависит от Москвы. 60% потребляемого в стране газа импортируется из России.

Чтобы диверсифицировать поставки, Анкара может принять участие в гонке за природный газ в Восточном Средиземноморье. В прошлом году итальянская компания Eni и французский энергетический гигант Total обнаружили у берегов Кипра крупное газовое месторождение «Калипсо», объёмы которого оцениваются в 6—8 трлн кубических футов.

Хотя его запасы уступают израильскому «Левиафану» и египетскому «Зохру», «Калипсо» является одним из крупнейших разведанных газовых месторождений в мире. Более того, по мнению американских геологов, в регионе может находиться до 122 трлн кубических футов голубого топлива.

Наряду с месторождениями, обнаруженными у берегов Израиля и Египта, эти резервы предлагают «широкие возможности» Турции. Она может не только импортировать газ для внутреннего потребления, но и экспортировать его в Европу, рассуждают Тахироглу и Эверетт.

Но вместо того, чтобы пойти на сотрудничество ради создания нового источника поставок, Анкара занялась «агрессивным исследованием и военной активностью» в Восточном Средиземноморье. Турецкие власти не признают монопольное право Кипра на его прибрежную экономическую зону и заявляют, что часть этой территории подпадает под их юрисдикцию.

В результате турецкий флот начал «досаждать» итальянским буровым судам у берегов Кипра. Вдобавок Анкара отправила собственные корабли для поиска природного газа в территориальных водах островного государства, подчёркивают авторы статьи.

Поэтому, по их мнению, страны, «которые недавно обрели энергетические богатства», решили двигаться дальше без Анкары. В середине января Египет, Израиль, Греция, Кипр, Иордания, Италия и власти Палестины провели Восточносредиземноморский газовый форум, чтобы разработать политику разработки природных ресурсов региона. Примечательно, что Турция отсутствовала в списке приглашённых.

Между тем США обладают значительным влиянием, чтобы изменить ситуацию в пользу Анкары. К примеру, американские власти могут расширить энергетическое сотрудничество в регионе и добиться создания нового трубопровода из Израиля и Кипра в Турцию после начала добычи на новых месторождениях. Вашингтон также может связать спор вокруг газа в Восточном Средиземноморье с политическим урегулированием турецко-кипрского конфликта, полагают обозреватели The Hill.

Но пока «сага с С-400» продолжается, Вашингтон не горит особым желанием делать одолжение Анкаре. В этом месяце в сенате США предложили снять многолетнее эмбарго на продажу оружия Кипру. Этот законопроект «демонстрирует готовность американских властей пойти на дальнейшую военную и экономическую изоляцию Турции, если она доведёт сделку по С-400 до конца», утверждают авторы статьи.

По их словам, в настоящий момент Exxon и другие американские компании не решаются начать разработку киприотского газового месторождения из-за отношений острова с Турцией. Но всё может измениться, если Вашингтон всецело поддержит Кипр.

«На этом этапе США должны чётко объяснить Турции, какими будут издержки её стратегического смещения к России: если Анкара решит изменить курс, она может получить доступ к разнообразному набору поставщиков энергии вкупе с партнёрскими отношениями в сфере обороны с США и их союзниками по НАТО. Но если она продолжит свой текущий курс, Анкара станет чрезмерно зависеть от России в энергетической и оборонной сфере, в результате чего Турция будет всё больше превращаться в вассала Москвы», — заключают Мерве Тахироглу и Грег Эверетт.