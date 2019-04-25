Daily Sabah: у Анкары есть запасной план на случай срыва сделки по F-35

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что у его страны есть несколько планов действия на случай, если Вашингтон аннулирует соглашение о продаже F-35 Анкаре, твёрдо решившей приобрести российские системы С-400. Вместе с тем, по словам министра, несмотря на угрозы США, пока рано говорить, что процесс по поставке американских истребителей окончательно зашёл в тупик, пишет Daily Sabah.

Покупка Турцией зенитно-ракетных комплексов С-400 у России — «дело решённое», и не существует никаких «промежуточных вариантов» с привлечением третьей стороны. Об этом заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, пишет Daily Sabah.

Отвечая на вопросы журналистов, глава МИД Турции попытался развеять опасения Вашингтона и НАТО. Он заверил, что приобретаемые Анкарой С-400 не будут угрожать системам альянса или «рассматривать их в качестве противника».

Министр также раскритиковал США, которые перестали предоставлять странам исключения для покупки иранской нефти. По его словам, американские власти поступают неправильно, стремясь вынудить Турцию приобретать энергоносители у Саудовской Аравии и ОАЭ.

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар также прокомментировал напряжённость в отношениях Вашингтона с Анкарой. По словам министра, его страну не беспокоят угрозы и у неё есть запасной вариант действия на случай, если США заблокируют доставку самолётов F-35 и аннулируют эту сделку.

«У нас есть краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный планы», — сообщил Акар. При этом он добавил, что процесс по покупке F-35 всё ещё не зашёл в тупик.

Министр отметил, что в настоящий момент четыре турецких лётчика проходят тренировочные полёты на истребителях F-35, ещё двое военнослужащих вскоре должны присоединиться к этой программе. Кроме того, обучение проходят несколько десятков членов персонала.

Несмотря на многолетний стратегический союз, Вашингтон и Анкара не могут прийти к единому мнению относительно решения последней купить С-400. Из-за этого спора американские власти грозят разорвать контракт о поставках Турции F-35, напоминает Daily Sabah.

По словам издания, сначала Анкара пыталась купить американские комплексы Patriot. Но Вашингтон предпочёл проигнорировать запросы своего союзника. Именно отказ США продавать эти системы вынудил турецкие власти искать других продавцов и в итоге остановиться на России, которая «предложила лучшую сделку, включающую передачу технологий».

Между тем в июне 2018 года Турция получила два первых самолёта F-35. Ещё два истребителя этой модели прибыли в страну на прошлой неделе, несмотря на протест американских сенаторов, обращает внимание Daily Sabah.