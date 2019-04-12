IBT: упавший в Тихий океан японский F-35 беспокоит американцев — его могут отыскать Китай или Россия
Крушение истребителя F-35A Воздушных сил самообороны Японии, разбившегося во вторник в Тихом океане у восточного побережья страны, не на шутку обеспокоило Вашингтон: в США опасаются, что достать обломки самолёта со дна океана могут попытаться Китай и Россия, которые сохраняют серьёзное военное присутствие в Тихом океане, сообщает International Business Times. Военные эксперты считают, что, хотя Москве и Пекину будет сложно воссоздать истребитель на основе обломков, они всё же смогут получить благодаря им важную информацию, отмечается в материале издания.
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