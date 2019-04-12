IBT: упавший в Тихий океан японский F-35 беспокоит американцев — его могут отыскать Китай или Россия

Произошедшее во вторник крушение японского F-35 в Тихом океане — лишь второе для данной модели — стало поводом для бейспокойства на родине истребителя, пишет International Business Times. По данным газеты, в США боятся, что обломки самолёта первыми отыщут Россия или Китай, которые смогут получить благодаря им важную информацию.

Крушение истребителя F-35A Воздушных сил самообороны Японии, разбившегося во вторник в Тихом океане у восточного побережья страны, не на шутку обеспокоило Вашингтон: в США опасаются, что достать обломки самолёта со дна океана могут попытаться Китай и Россия, которые сохраняют серьёзное военное присутствие в Тихом океане, сообщает International Business Times. Военные эксперты считают, что, хотя Москве и Пекину будет сложно воссоздать истребитель на основе обломков, они всё же смогут получить благодаря им важную информацию, отмечается в материале издания.

По данным газеты, бывший член комитета сената США по международным отношениям Том Мур заявил, что крушение представляет собой «серьёзное дело», поскольку «нет такой цены, которую не заплатили бы Россия и Китай, чтобы достать пропавший японский F-35».

В свою очередь, редактор сайта The War Zone Тайлер Рогоуэй отметил, что, «раз один из японских F-35 оказался на дне Тихого океана, мы, возможно, скоро будем наблюдать одну из самых масштабных подводных разведывательно-контрразведывательных операций с момента окончания холодной войны».

Как напоминает обозреватель IBT, японский F-35А потерпел крушение во время тренировочного полёта вместе с ещё тремя самолётами даной модели. Связь с самолётом пропала во вторник вечером в момент, когда звено находилось приблизительно в 135 км от восточного берега префектуры Аомори на севере Японии.

В среду поисковым группам удалось обнаружить обломки хвостового оперения самолёта, говорится в материале. Пилот истребителя пока не найден и числится пропавшим без вести. Япония приостановила полёты F-35 до определения причин крушения, подчёркивает автор статьи.

Крушение японского F-35 стало лишь вторым в истории модели после катастрофы F-35A ВВС США, отмечает журналист. По данным IBT, Япония заказала 147 F-35, став таким образом второй страной в мире после США по количеству закупленных истребителей этого типа.