Hürriyet: стремление Турции к долгосрочному сотрудничеству с Россией подорвёт её позиции в НАТО

Решение Турции отправить 100 инженеров для участия в производстве С-400 говорит о желании страны установить долгосрочное сотрудничество с Россией, пишет Hürriyet Daily News. Тем не менее укрепление связей с Москвой в оборонном производстве может подорвать авторитет Анкары в НАТО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил скорое начало поставок в страну российских С-400, тем самым не оставив место для спекуляций об отсрочке или отмене сделки с Россией, пишет Hürriyet Daily News.

Помимо объявления о том, что Москва может передать Анкаре зенитно-ракетные комплексы ещё до июля, и предложения совместного производства зенитно-ракетных систем С-500, турецкий лидер заявил, что около 100 инженеров отправились в Россию для участия в производстве С-400. Последнее, как отмечает издание, свидетельствует о стремлении к долгосрочному сотрудничеству с Россией в области оборонного производства.

При этом заявление привлекло столь широкий интерес, так как было сделано на фоне переговоров Турции с США, призванных устранить противоречия между союзниками по НАТО. Вашингтон пока не отреагировал на предложение Анкары о создании технического комитета, который проанализирует, представляют ли С-400 угрозу для истребителей-бомбардировщиков F-35.

«Американцы утверждают, что С-400 несовместимы с нашими F-35… Мы провели технические работы по этому вопросу. Это не так», — заявил Эрдоган.

Hürriyet Daily News пишет, что слова Эрдогана вновь проясняют позицию страны, однако свидетельствуют о некоторых весьма существенных несоответствиях как с точки зрения национальной безопасности, так и с точки зрения коллективной обороны НАТО.

Турция на протяжении долгого времени отстаивала желание приобрести у России С-400, что отвечает необходимости противостояния растущим угрозам безопасности страны. Однако решение послать в Россию турецких инженеров говорит о перспективе сотрудничества двух стран в военной области. Кроме того, подобное решение мешает Турции выполнять свои обязательства перед НАТО, а также противоречит стремлению Североатлантического альянса противостоять «агрессии России».

Hürriyet Daily News пишет, что Турция имеет право сотрудничать со странами, не входящими в НАТО. Однако когда дело касается стратегических решений и приобретения вооружения, стране следует также принимать во внимание то, как подобные шаги повлияют на коллективную оборону.

В настоящий момент Анкара настроена на развитие сотрудничества с Москвой. Тем не менее издание отмечает, что у подобного решения есть как долгосрочные, так и краткосрочные последствия, начиная с санкций и заканчивая подрывом авторитета Турции как члена НАТО.