Cumhuriyet: США утратят глобальное лидерство, если не решат три главные проблемы

Ни на Украине, ни в Сирии США не смогли добиться желаемых результатов, однако существуют ещё три серьёзные проблемы для Трампа: события вокруг компании Huawei, строительство «Северного потока — 2» и покупка Турцией систем С-400. Как пишет издание Cumhuriyet, если США не сумеют решить эти проблемы в условиях, когда их гегемония тоже идёт на спад, они быстро утратят глобальное лидерство.

Хотя США и Россия не противостоят друг другу напрямую в военном отношении, они «воюют» через своих представителей. Как пишет Cumhuriyet, ни на одном из этих фронтов США за прошедшее время не смогли получить желаемое: Украина не сумела стать ни членом НАТО, ни страной ЕС, и вдобавок ко всему потеряла Крым, а в Сирии Асад выстоял, и страна не распалась на части. Однако наряду со всем этим есть три конкретные проблемы, которые ставят глобальное лидерство США под сомнение.

Как пишет турецкое издание, первая из таких проблем — события вокруг Huawei. С задержанием финансового директора компании Мэн Ваньчжоу в Канаде по просьбе США этот вопрос вышел на уровень крупной проблемы. США рассматривают рост Huawei как угрозу своему глобальному лидерству, поскольку компания — уже не просто конкурирующий бренд мобильных телефонов для американского гиганта Apple, но и компания, которая предлагает миру телекоммуникационную инфраструктуру, отодвигая в сторону компании США, ЕС и Канады.

Ещё один страх Трампа — проблема «Северного потока — 2» в отношениях США с Россией и Германией. Данный газопровод — один из проектов, из-за которых части ЕС постепенно выскальзывают из рук США, поэтому администрация Трампа бьётся над тем, чтобы остановить проект. США готовятся применить санкции против компаний, участвующих в проекте «Северный поток — 2», но сигналы со стороны как Москвы, так и Берлина указывают на то, что «Северный поток — 2» будет построен, несмотря на угрозы США.

Третий большой страх Трампа — это проблема системы противоракетной обороны С-400 в отношениях США с Турцией и Россией. США, решительно выступая против покупки Турцией С-400 у России, оказывают интенсивное давление, чтобы добиться отмены продажи этих систем. Покупка Турцией С-400 изменит очень многое — от военных до политических балансов. Более того, начав использовать С-400, Турция как член НАТО откроет путь для многих других стран. Это не только негативно повлияет на американский рынок сбыта оружия, но и подорвёт зависимость других стран от США, которая обеспечивается через продажу вооружений.

«США же, не сумев решить эти три проблемы в условиях, когда их гегемония тоже идёт на спад, быстро утратят глобальное лидерство», — заключает турецкое издание.