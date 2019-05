SMH: если Китай примет ответные меры из-за Huawei, это будет болезненный удар для всех

Если Китай нанесёт ответный удар после жёстких мер США в отношении концерна Huawei, то американский технологический сектор понесёт существенный ущерб — причём фронт этой «торговой войны» может расшириться, не ограничиваясь мобильными телефонами и технологиями, предупреждает The Sydney Morning Herald. Тогда это может обернуться довольно неприятными последствиями для всех, а особенно для Австралии из-за её связей с Китаем и США, отмечается в статье.

Решение администрации Трампа запретить американским компаниям поставлять свои технологии китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei можно расценить как «очередной тактический приём в торговой войне США против Китая», пишет The Sydney Morning Herald. Вашингтон ввёл пошлины на китайский экспорт в США в объёме $200 млрд, а также пригрозил дополнительными тарифами на товары на сумму $300 млрд, напоминает автор. Президент Трамп назвал такое решение «ответом» на активное сальдо торгового баланса КНР и на «несправедливую практику в торговле», однако меры в отношении Huawei могут означать нечто более важное и враждебное, говорится в статье: «Это может быть переход от тайной до сего дня стратегии к совершенно открытой, которая будет иметь очень серьёзные последствия для отношений между США, Китаем, а также союзниками и торговыми партнёрами Америки».



По мнению автора, Трамп вводит такие меры, поскольку он смотрит на мировую торговлю чересчур упрощённо — и ошибочно считает, что страны, имеющие положительное сальдо в торговле с США, «грабят его страну». Однако в его администрации также есть люди, которые стремятся воспользоваться нынешней эскалацией напряжённости в торговле с Китаем, чтобы помешать экономическим амбициям Пекина и его попыткам «бросить вызов» экономическому и технологическому превосходству Америки. В этом свете запрет на поставки американских технологий становится серьёзнейшей угрозой для лидера китайской телекоммуникационной отрасли и мощным ударом по его масштабным планам и устремлениям, подчёркивается в статье. На данный момент беспроводные технологии Huawei 5G лидируют в мире, однако их использование в американских и австралийских сетях сейчас находится под запретом «по соображениям национальной безопасности». Теперь же Соединённые Штаты, по сути, пытаются уничтожить бизнес Huawei по изготовлению и продаже смартфонов, пишет The Sydney Morning Herald.



Внимание СМИ сегодня приковано к компании Google, объявившей об ограничении поставок программного обеспечения для Huawei на базе системы Android, которая занимает второе место в мире по производству мобильных устройств. Ограничивая доступ к этой операционной системе, Google «неизбежно уничтожит бизнес Huawei за пределами Китая», полагает автор. Но с Huawei работает не только Google: новый запрет коснётся и таких изготовителей чипов, как Qualcom, Broadcom, Intel и так далее, а также корпорации Microsoft, выпускающей программное обеспечение для планшетов и ноутбуков Huawei, говорится в статье. Принятые против Huawei меры потрясли американские фондовые рынки, поскольку инвесторы осознали, насколько обширна американская составляющая цепочки поставок для китайского гиганта, и начали готовиться к ответу Китая. В результате стоимость акций всех крупных технологических фирм, и особенно изготовителей чипов, существенно снизилась. Причём это отразилось даже на тех компаниях, которые не имеют к этому скандалу прямого отношения — например, Apple, чьи акции также упали на три с лишним процента, сообщает The Sydney Morning Herald.



В 2017 году Соединённые Штаты уже вводили аналогичный запрет против другой китайской телекоммуникационной компании ZTE, обвинив её в «экспорте американских технологий» в Северную Корею и Иран и нарушении американских санкций, напоминает автор. Тогда этот запрет едва не уничтожил ZTE. Однако вскоре американцы отменили его в самом начале торговых переговоров, сделав это в качестве «жеста доброй воли», пишет The Sydney Morning Herald.



Необходимо понимать, что цепочки поставок для китайского и американского сектора информационных технологий тесно взаимосвязаны, как и рынки их продукции, подчёркивается в статье. Например, в Китае находится крупная производственная база по изготовлению мобильных телефонов Apple, и эта страна также является важным рынком для данной американской продукции. А Huawei использует в своих изделиях американские микросхемы, и одновременно является крупным поставщиком для американских изготовителей чипов, напоминает автор: «Если Китай нанесёт ответный удар (а почему бы и нет?), то американский технологический сектор понесёт существенный сопутствующий ущерб, и винить в этом ему придётся себя самого».



Причём «технологический фронт» в этой торговой войне может расширяться, не ограничиваясь мобильными телефонами и технологиями 5G, прогнозирует автор. В частности, уже появились предположения, что Китай, который является ведущим в мире поставщиком редкоземельных металлов (без которых не обходится производство современных вооружений, сотовых телефонов, ветряных турбин, светодиодных ламп, гибридных автомобилей и электрокаров), может прекратить свои поставки в США и другие страны. И тогда это будет очень болезненный удар, отмечается в статье.



Возможно, администрация Трампа усмотрела в запрете против Huawei очередной «рычаг давления» на Китай в ходе торговых переговоров, которые терпят неудачу, и надеется, что такие меры вынудят Пекин возобновить переговорный процесс на американских условиях — однако это очень грубая и рискованная тактика, которая бумерангом ударит по Америке, предупреждает автор. По его мнению, Китай может усмотреть в этих санкциях объявление «тотальной войны».



Если же в этом решении таится нечто большее и оно отражает амбиции «антикитайских ястребов» из администрации Трампа, пытающихся сдержать экономический рост и технологическое развитие Китая путём блокирования доступа к американским технологиям, тогда это будет означать возведение «цифрового железного занавеса» и приведёт к более глубокому структурному расхождению двух крупнейших мировых экономик, подчёркивается в статье. Тогда это будет иметь «многосторонние и очень неприятные последствия» для всего остального мира, и в особенности для Австралии — из-за её экономической зависимости от Китая и стратегической зависимости от США, заключает The Sydney Morning Herald.