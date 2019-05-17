Guardian: «сами себе вредят» — Huawei отреагировала на попадание в чёрный список США
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении чрезвычайного экономического положения. Благодаря этому американские власти получают возможность запрещать технологии и сервисы «иностранных противников», которые могут представлять «неприемлемый риск» национальной безопасности, в том числе использоваться для кибершпионажа и саботажа, пишет The Guardian.
В указе не назывались конкретные страны или компании, но он был принят после того, как США в течение нескольких месяцев оказывали давление на китайскую компанию Huawei. Это распоряжение отражает беспокойства Вашингтона, что поставщики из Поднебесной представляют «шпионскую угрозу» для американского интернета и телекоммуникационной инфраструктуры.
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