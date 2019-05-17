Guardian: «сами себе вредят» — Huawei отреагировала на попадание в чёрный список США

В Huawei прокомментировали решение Вашингтона внести китайскую компанию в список организаций, которые не смогут приобретать у США технологии и компоненты без разрешения властей. По словам представителей фирмы, решение администрации Дональда Трампа не сделает Америку сильнее или безопаснее, но навредит её бизнесу и потребителям, передаёт The Guardian.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении чрезвычайного экономического положения. Благодаря этому американские власти получают возможность запрещать технологии и сервисы «иностранных противников», которые могут представлять «неприемлемый риск» национальной безопасности, в том числе использоваться для кибершпионажа и саботажа, пишет The Guardian.

В указе не назывались конкретные страны или компании, но он был принят после того, как США в течение нескольких месяцев оказывали давление на китайскую компанию Huawei. Это распоряжение отражает беспокойства Вашингтона, что поставщики из Поднебесной представляют «шпионскую угрозу» для американского интернета и телекоммуникационной инфраструктуры.

По словам издания, китайская компания «дала отпор» американским властям в своём открытом обращении: «Если США ограничат Huawei, то они не станут ни безопаснее, ни сильнее. Это только вынудит Америку использовать уступающее по качеству и более дорогое альтернативное оборудование, что приведёт к её отставанию от остальных стран… и, в конце концов, навредит американским компаниям и потребителям».

При этом представители Huawei сообщили, что готовы «общаться с США, чтобы обеспечить безопасность продукции». Точно такими же словами они убеждали власти Великобритании, которые хотят с помощью китайской компании создать в стране сеть 5G, отмечает The Guardian.

В своём указе Трамп ссылается на Международный закон о чрезвычайных экономических полномочиях, который позволяет президенту регулировать торговлю. На его основании Министерство торговли США вместе с другими ведомствами должно составить необходимый план мер в течение 150 дней.

Министерство торговли уже сообщило, что внесло в свой чёрный список несколько десятков организаций, включая Huawei. Этим компаниям запрещено покупать компоненты и технологии у американских фирм без одобрения правительства, поясняет издание.

Всё это происходит на фоне спора между двумя крупнейшими экономиками мира. После того как обе стороны повысили пошлины, переговоры между Вашингтоном и Пекином зашли в тупик, что вызывало опасения о возможной глобальной торговой войне, подчёркивает The Guardian.