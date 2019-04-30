Independent: США пригрозили лишить Великобританию секретной информации за сотрудничество с Huawei

США могут ограничить передачу Великобритании секретной информации, в случае если правительство воспользуется услугами китайской компании Huawei в создании сетевой инфраструктуры нового поколения, сообщает The Independent. Об этом заявил в понедельник заместитель помощника госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Роберт Стрейер. По словам сотрудника дипведомства, любое использование оборудования китайской компании, финансируемой, как утверждается, спецслужбами КНР, несёт в себе риск.

США могут ограничить передачу Великобритании секретной информации, в случае если правительство Терезы Мей примет решение об использовании оборудования китайской компании Huawei в создании сетевой инфраструктуры нового поколения, сообщает The Independent.

«Позиция США заключается в том, что привлечение Huawei или любого другого не заслуживающего доверия продавца к [созданию] любой части телекоммуникационной сети пятого поколения (5G) представляет собой риск», — заявил в понедельник заместитель помощника госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Роберт Стрейер.

«Если другие страны позволят не пользующимся доверием поставщикам участвовать в настройке и стать поставщиками для их сетей 5G, мы будем вынуждены пересмотреть нашу возможность делиться информацией и поддерживать связь с ними так, как это осуществляется сейчас», — подчеркнул Стрейер. По его словам, с точки зрения американской стороны, риск представляет использование оборудования китайской компании как в «базовых» , так и в других частях системы связи нового поколения.

Как отмечает издание, эти заявления прозвучали на фоне известий об одобрении Терезой Мэй планов по участию Huawei в создании некоторых частей британской системы связи 5G, не являющихся базовыми. По словам газеты, споры о роли китайской корпорации в создании британской системы связи пятого поколения в последние несколько недель послужили причиной раскола в парламенте страны.

Существуют опасения, что компания Huawei, финансируемая, по утверждению американской разведки, китайскими спецслужбами, представляет угрозу для национальной безопасности Великобритании. Как напоминает газета, компании Huawei запрещено участвовать в работе правительственных сетей в США, ограничения на деятельность компании также действуют в Австралии и Новой Зеландии.