Fox News: Трамп объявил чрезвычайное положение с целью запретить Huawei

Президент США подписал указ о защите американских информационных технологий и в связи с этим ввёл режим чрезвычайного положения, передаёт Fox News. По словам телеканала, этот шаг Белого дома, который был вызван безрезультатностью торговых переговоров Вашингтона с Пекином, прокладывает путь к запрету ведения бизнеса с китайской компанией Huawei Technologies.

Сразу после закрытия торгов президент Трамп подписал указ, объявив о введении режима чрезвычайного положения, который касается телекоммуникационного оборудования. Тем самым он создал почву для запрета ведения бизнеса с китайской компанией Huawei Technologies. С нами на прямой связи из Нью-Йорка корреспондент Fox Business Дидре Болтон с подробностями этой срочной новости. Добрый вечер.

ДИДРЕ БОЛТОН: Добрый вечер, Брэд. В этом президентском распоряжении говорится, что иностранные противники пользуются уязвимостями американских телекоммуникационных технологий и служб. В документе особенно выделяются экономический и промышленный шпионаж в качестве направлений, вызывающих наибольшие опасения. Эти вопросы остаются главным камнем преткновения на торговых переговорах между США и Китаем.

Многие ожидали, что администрация Трампа сделает подобное заявление ещё год назад. По словам источников, Национальный экономический совет блокировал этот шаг на протяжении нескольких месяцев и отозвал возражения только после того, как торговые переговоры зашли в тупик. Вот что по этому поводу заявил председатель Федеральной комиссии связи (FCC).

АДЖИТ ПАЙ, председатель FCC: Защита американских коммуникационных сетевых систем имеет огромное значение для нашей экономики и неприкосновенности личной жизни. Особенно когда речь идёт о компаниях, расположенных в странах, которые угрожают национальной безопасности Соединённых Штатов. Важно, чтобы американское правительство приняло меры для защиты этих сетей. Поэтому я аплодирую президенту за принятие этого указа…

ДИДРЕ БОЛТОН: FCC готовит правила, которые могут ограничить выплату федеральных субсидий организациям связи, которые используют оборудование Huawei. А его используют многие американские организации связи, потому что оно дешевле, чем продукция таких европейских фирм, как Nokia, Ericsson.

Организации связи заявляют американскому правительству, что замена Huawei им не по карману. Этим вопросом необходимо будет заняться. Но уже очевидно, что ни Вашингтон, ни Пекин не собираются отступать в своём экономическом споре.

Дата выхода в эфир 15 мая 2019 года.