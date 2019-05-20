JT: новый удар Вашингтона по Huawei — очередной шаг к «настоящей торговой войне»

США нанесли очередной удар по Китаю в рамках торговой войны, в сущности, запретив американским компаниям продавать свою продукцию китайскому гиганту Huawei, сообщает The Japan Times. По мнению редакции издания, это обострение говорит о том, что конфликт между Вашингтоном и Пекином может вскоре приобрести действительно огромные масштабы.

Соединённые Штаты пошли на обострение своей торговой войны с Китаем — Вашингтон принял решение о внесении китайского гиганта Huawei и 70 аффилированных с ним компаний в специальный «Список юридических лиц» американского Министерства торговли, пишет The Japan Times в редакционной статье. Как подчёркивают журналисты издания, это означает, что американским компаниям для продажи им технического оборудования будет необходимо получать у правительства специальную лицензию — и хотя формально такое условие не является тотальным запретом, оно очень к нему близко.

Подобный шаг администрации президента Трампа, уже давно наращивающей давление на Huawei, стал для китайской компании ощутимым ударом — даже несмотря на то, что она его ожидала и стала заранее запасаться американской продукцией, говорится в материале. Согласно данным самой Huawei, компания тратит на приобретение комплектующих в США примерно 14% своего бюджета на закупки. Предприятия — партнёры китайского гиганта пока не уверены, насколько их затронет решение властей, однако «рынки уже вынесли свой вердикт»: курсы акций многих крупнейших поставщиков Huawei, включая ряд японских корпораций, стали резко снижаться.

По иронии судьбы, новый залп Вашингтона в торговой войне отчасти отвечает китайским интересам: дело в том, что Huawei также планирует расширять разработку собственных комплектующих, а это вписывается в стратегию Пекина по импортозамещению с целью снижения уязвимости китайских компаний к внешнему давлению и развития высокотехнологичных производств. «С этой точки зрения американская торговая война не только подтверждает опасения Китая, но и способствует продвижению нужных ему решений», — констатируют авторы.

Китай, между тем, «ощущает себя в осадном положении» и отвечает на американские меры собственными, вводя дополнительные пошлины на американские товары, отмечается в статье. По мнению редакции The Japan Times, всё это говорит о том, что вероятность «настоящей торговой войны» растёт — а последствия подобной войны будут крайне масштабными, ведь и Китай, и США уже успели показать, что в случае невнимания к их интересам готовы без промедления продемонстрировать, чем опасно такое невнимание.