Figaro: Москва не спешит с наступлением на Идлиб из-за мирного населения и Турции

Россия и Сирия усилили свои удары по последнему оплоту джихадистов в Идлибе, и Дамаск обещает, что скоро будет всеобщее наступление. Однако Москва с ним не спешит, пишет Le Figaro, опасаясь жертв среди мирного населения и реакции Турции, у которой есть союзники среди сирийской оппозиции.

С конца апреля провинция Идлиб, последний регион в Сирии, который остаётся неподконтролен Башару Асаду, подвергается ожесточённым бомбардировкам, пишет Le Figaro. Москва и Дамаск бьют с воздуха, и сирийские и иранские подразделения теснят противника на земле. Так, с понедельника там погибло более 70 джихадистов.

Но при этом больше 152 тыс. сирийцев пришлось бежать в другие районы Сирии. Из-за этого генсек ООН призвал к «срочной деэскалации», и было созвано заседание Совета Безопасности. О своей «крайней озабоченности» ситуацией заявил и президент Франции Эммануэль Макрон.

Эти столкновения стали самыми жёсткими с тех пор, как в сентябре была достигнута договорённость о создании демилитаризованных зон, отмечает автор статьи. При этом джихадисты оказывают правительственным силам жёсткое сопротивление.

Хотя Дамаск говорит о том, что общее наступление на Идлиб неизбежно, «кажется, по крайней мере, до этого момента, его российский союзник не разделяет эту точку зрения». В этом регионе живут 3 млн человек, и помимо многочисленных жертв среди гражданского населения, о которых переживает Москва, её также беспокоят последствия для её союзника Турции, у которой там 12 военных наблюдательных постов и союзники среди повстанцев.

Так, с помощью участившихся рейдов Россия также хочет сказать Турции, что ей в срочном порядке необходимо решать проблему с джихадистами, как и обещал её президент Реджеп Тайип Эрдоган. Но вместо этого, наоборот, происходит сближение между экстремистами и протурецки настроенной сирийской оппозицией. И такой союз лишь даёт Москве и Дамаску дополнительный повод перейти в наступление.

В свою очередь, массированная операция может привести к тому, что оставшиеся джихадисты отправятся в Турцию и другие европейские страны, а это, в свою очередь, станет проблемой для национальной безопасности Европы.

«Только компромисс между Москвой и Анкарой поможет избежать большой битвы на северо-востоке Сирии», — пишет автор статьи. Турция обеспокоена притоком беженцев и потому призвала Россию остановить бомбёжки, но при этом по сути согласилась отказаться от того, чтобы защищать своих союзников в Идлибе. В обмен на это она сможет создать «зону безопасности» в регионах, где проживают курды вдоль своих границ с Сирией, пишет Le Figaro.