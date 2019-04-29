RFI: «война на истощение» на севере Сирии далека от окончания

В северных провинциях Сирии новый всплеск напряжённости: джихадисты идут в наступление, а Россия, Сирия и Турция наносят по ним удары и проводят патрули в зоне деэскалации, сообщает RFI. Однако организовать общее наступление они пока не могут, так что, по мнению французского журналиста, в ближайшее время мира на этой территории не будет.

На севере Сирии растёт напряжённость, сообщает RFI. Россия, которая договорилась с Турцией о зонах деэскалации, принимает участие в военных операциях, проводя воздушные рейды. Сирийские правительственные силы стреляют по исламистам из артиллерии. Турция занимается патрулированием территории и следит за нарушениями перемирия.

Джихадисты, в свою очередь, расширяют поле битвы и осуществляют удары по городам в Латакии и российской базе Хмеймим.

Эти столкновения становятся всё более интенсивными и приносят всё больше жертв. Так, по оценкам наблюдателей, за неделю погибло 130 человек, и половина из них — гражданские.

И всё же общего наступления по всем фронтам ждать пока не стоит, считает автор статьи. Такая масштабная операция может начаться лишь с согласия Турции, но Россия хочет ею руководить ради достижения своих геополитических целей. А Анкара не особенно спешит покончить с джихадистами, пока не ясна судьба регионов, где проживают курды, которых поддерживают США.

Так что «война на истощение» в регионе, где живут 4 млн человек, далека от окончания, пишет RFI.