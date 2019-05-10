New York Times напомнил о былом сотрудничестве между СССР и США

Подобно мясным консервам SPAM и мотоциклам Harley-Davidson, американские самолёты Douglas стали для советских людей символами сотрудничества между их страной и Соединёнными Штатами в годы Второй мировой войны, пишет The New York Times.

Во время войны США направили в СССР по программе ленд-лиза 705 транспортных самолётов Douglas, переправляя их с Аляски через Сибирь. Некоторые из них были сбиты или разбились, другие были возвращены в США после войны, а некоторые ещё долгие годы после окончания боевых действий оставались в СССР.

Сегодня в России, по словам российского историка, специалиста по программе ленд-лиза, есть только один такой самолёт, сохранившийся по воле судьбы: двухмоторный С-47 совершил аварийную посадку в арктической тундре — в таком отдалённом месте, что почти за 70 лет никто не разобрал его на металлолом и не удосужился его вернуть.

Возможно, что теперь у самолёта есть будущее — столь же невероятное, как и его прошлое.

Отношения между США и Россией сегодня значительно ухудшились из-за вмешательства Москвы в президентские выборы 2016 года в Америке и из-за войн на Украине и в Сирии. Тем не менее, организация, связанная с российским правительством, планирует восстановить американский самолёт и выставить его в новом музее в качестве главного экспоната в память о том времени, когда две державы отложили в сторону свои разногласия и тесно сотрудничали.

Увековечивание памяти о войне занимает центральное место в инициативе президента Владимира Путина по укреплению национальной гордости, говорится в статье. А празднование Дня Победы 9 мая с каждым годом становится все более тщательно продуманным и торжественным.

Кремль пересмотрел роль победы во Второй мировой войне, сделав её основой своих доводов, согласно которым Россия заслуживает статуса мировой державы, что сегодня означает противостояние Соединённым Штатам.

Но в России мало говорят о ленд-лизе — американской программе, в рамках которой Советскому Союзу и другим союзникам были направлены миллионы тонн грузов — грузовиков, джипов, мотоциклов, самолётов, танков, топлива и продовольствия. Эта программа сыграла решающую роль, поскольку помогла СССР продолжить боевые действия. Демонстрация в музее восстановленного «Дугласа» привлекла бы внимание к той упускаемой из виду части военной истории, которая не вписывается в образ, создаваемый правительством Путина.

«Когда отношения хорошие, мы об этом говорим», — говорит историк Вячеслав Филиппов. А когда американо-российские отношения ухудшаются, как это произошло недавно, о ленд-лизе «все умолкают», говорит он.

Douglas стал исключением. Его восстановление, которое, как ожидается, начнётся этим летом, спонсирует Русское географическое общество — организация, имеющая тесные связи с Кремлем. Самолёт планируют выставить в музее в Красноярске, сибирском городе, находящемся примерно в 2250 километрах к югу от того места, где он простоял 70 лет.

Такое внимание связано — по крайней мере, отчасти — с историей, не имеющей отношения ни к сотрудничеству в годы войны, ни к американскому происхождению самолёта. Уцелевший С-47 является отголоском и реликвией некогда известной трагедии, произошедшей на российском Крайнем Севере.

Последний пилот самолёта Максим Тюриков так увлекался авиацией, что назвал свою дочь Авелиной, придуманным именем, которое звучит как русское слово «авиалиния».

«Он любил летать», — вспоминает Авелина Максимовна Анциферова. Весной 1947 года, когда ей было шесть лет, она узнала страшную новость: самолёт, которым он управлял, из-за неисправности совершал посадку в Арктике. Её отец погиб.

Во время его последнего полёта над полуостровом Таймыр, царством безликой сибирской тундры, расположенном далеко за Полярным кругом, отказал один двигатель и вышел из строя радиоприёмник. Тюриков посадил самолёт на замёрзшую землю, практически не повредив его.

Затем он написал карандашом на обшивке самолёта, что жертв нет, пассажиры спасены, хотя впоследствии ему самому спастись не удалось. Он погиб, отправившись за помощью в ближайшую деревню, расположенную в 180 километрах.

По разным данным, изученным специалистами Русского географического общества, на борту находились от 26 до 32 человек. Шесть пассажиров и два члена экипажа, отправившихся за помощью, погибли, а те, кто остался в самолёте, продержались 19 дней и дождались помощи, отчасти благодаря тому, что растягивали хранившийся на борту самолёта запас продовольствия — американскую тушёнку SPAM.

70 лет Douglas стоял там (ровно и почти без повреждений) в окружении полевых цветов весной и золотистой листвы карликовых берёз осенью. Из-за сильных ветров и снега зелёная краска облезла, и самолёт блестел серебристым цветом.

Люди о самолёте забыли, и он превратился в малоизвестную диковинку — памятник дружбе двух сверхдержав, который может увидеть лишь иногда проходящий мимо оленевод, отмечается в статье.

В детстве Авелина Анциферова мечтала разыскать в снегах отцовский самолёт, стоящий, словно в аэропорту, на арктической равнине.

«Даже сегодня меня бросает в дрожь, когда я слышу слово Douglas», — говорит Анциферова, которой сейчас 78 лет.

Десять лет назад, увидев фотографию стоящего в тундре самолёта, российский историк Филиппов, изучающий программу ленд-лиза, поговорил со специалистами Русского географического общества и убедил их отправить на это место экспедицию, чтобы забрать самолёт и выставить его в музее.

Когда в 2016 году экспедиция состоялась, специалисты общества взяли с собой Авелину Анциферову, предоставив ей возможность наконец-то увидеть стоящий в тундре отцовский Douglas.



«Я заплакала, — говорит она, рассказывая о том, как прилетела на место на вертолёте. — Я увидела серебряную птицу, лежащую на земле с распростёртыми крыльями».

В самолёте специалисты-реставраторы нашли ржавые пустые банки из-под тушёнки SPAM. Они отсоединили крылья, а корпус фюзеляжа доставили в сибирский речной порт для транспортировки на барже на юг. Крылья были отправлены отдельно, их закрепили на больших санях и буксировали по тундре с помощью вездехода.

Некоторые реставрационные работы, как отмечает издание, уже проведены, но тяжёлые работы начнутся этим летом на авиаремонтном заводе. В Русском географическом обществе говорят, что самолёт будет выставлен в музее освоения Севера в Красноярске в память о помощи США по ленд-лизу и героизме советских лётчиков.

Авелина Анциферова всегда очень скучала по отцу, но и гордилась тем, что он посадил самолёт и спас такое количество людей.

«У меня было такое чувство, что он все ещё у штурвала. У меня было ощущение, что он где-то рядом», — приводит The New York Times её слова.