Bild: «Ночные волки» напомнили Берлину о Победе «оглушительным ур-р-р-ра»

Российский байкерский клуб «Ночные волки» отпраздновал годовщину Победы 1945 года в берлинском парке Трептов, сообщает Bild. Как подчёркивает немецкий таблоид, байкеры покрасовались в столице Германии в кожаных одеждах под песни и громкие крики «ура», а сама поездка клуба из Москвы до Берлина должна напоминать о наступлении на немецкую столицу и разгроме гитлеровской Германии.
Российские «Ночные волки» празднуют Победу в Берлине, сообщает немецкий таблоид Bild.
Примерно 4 или 5 сотен «Ночных волков» сегодня промаршировали в кожаных одеждах к советскому монументу Неизвестному солдату в парке Трептов в столице Германии, пишет издание. Они возложили венки, цветы и флаги к памятнику советским воинам. Периодически они выкрикивали «оглушительное ур-р-р-р-р-а» в честь победы над гитлеровской Германией, подчёркивает автор статьи.
Со звучавшими из громкоговорителей речами и песнями байкеры в кожаных костюмах отметили Победу 9 мая 1945 года и покрасовались в берлинском парке Трептов, пишет Bild. Там захоронены останки 7 тыс. солдат и офицеров Красной армии, погибших при наступлении на Берлин.
Перед прибытием в немецкую столицу «националистический российский байкерский клуб» сделал по пути остановку в Праге. Там «Ночных волков» поприветствовал, среди прочих, депутат от социал-демократов Ярослав Фолдына. Дюжины протестующих демонстрантов размахивали перед воротами кладбища американскими и европейскими флагами, а также флагами НАТО, уверяет издание.
Поездка «Ночных волков» из Москвы до Берлина должна напоминать о наступлении Красной армии в конце Второй мировой войны, поясняет немецкий таблоид. Как напоминает издание, байкеры известны как сторонники российского президента Владимира Путина и «противоправной аннексии* украинского черноморского полуострова Крым Россией». Поэтому в некоторых странах эту поездку «Ночных волков» считают провокацией, подчёркивает Bild.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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