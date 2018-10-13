Euronews: словацкая деревня переживает раскол из-за «Ночных волков»

Российский мотоклуб «Ночные волки» решил открыть свой европейский штаб в небольшом поселении Дольна Крупа в Словакии и устроить там патриотический музей в память о Второй мировой войне. Как сообщает Euronews, эта затея вызвала раскол среди местных жителей: одни не видят в присутствии байкеров ничего плохого, другие собирают против них подписи.

Небольшая деревушка в Словакии в последние месяцы привлекла к себе необычайно много внимания благодаря российскому мотоклубу «Ночные волки», сообщает немецкое издание Euronews.

Байкеры облюбовали здание бывшей свинофермы в населённом пункте Дольна Крупа неподалёку от города Трнава и открыли там свой европейский штаб. Ангар давно стоял без дела как один из множества реликтов времён коммунистической Чехословакии, рассказывает автор статьи.

По словам представителя «Ночных волков» Андрея Бобровского, в новом филиале мотоклуба в словацкой деревне планируется создать патриотический музей и выставлять там предметы времён Второй мировой войны, чтобы люди — дети и взрослые — могли их увидеть и потрогать. Также запланировано специальное пространство для детского и семейного отдыха и, разумеется, создание европейского штаба «Ночных волков» — места, где смогут проходить встречи гостей и останавливаться на ночлег участники клуба.

Суть не в том, чтобы создать свой центр в Словакии. «Мы видели только активных, честных и приличных людей, которые, несмотря на всю эту европейскую политику, направленную против нас, могли бы сделать что-то вместе с нами», — пояснил Андрей Бобровский.

Многие жители деревни Дольна Крупа сошлись в том, что свиноферма благодаря байкерам стала выглядеть намного лучше. Как отмечает автор статьи, крестьянский двор производит весьма необычное впечатление. Так, навстречу посетителям вышел молодой человек с татуировками и в безрукавке и с недоверием посмотрел на посетителей. Он рассказал журналисту издания, что не понимает, в чём проблема с «Ночными волками». Он подчеркнул, что ездил с ними каждый раз, когда они приезжали в Словакию, чтобы выразить уважение павшим товарищам из сопротивления фашизму. «Они приезжают и уезжают уже многие годы, и это ни для кого не было важно», — отметил словацкий байкер.

По мнению одной из местных жительниц, до приезда «Ночных волков» люди в посёлке были более миролюбивыми: в деревне есть и свои байкеры, но «эти русские — это точно нечто иное». Также она добавила, что всегда поддерживала Россию — до того, что случилось с Крымом. Недавно она прочитала в газете, что российские байкеры участвовали в боях на востоке Украины, и теперь не знает, как относиться к тому, что сейчас они обосновались в соседнем саду.

Как сообщается в статье, территория бывшей свинофермы теперь выглядит как военная база с маскировочной раскраской, высоким забором с колючей проволокой и предупреждающими знаками, запрещающими фотографирование. По словам представителя клуба, «Ночные волки» насчитывают 30-40 тыс. активных участников. В каждой стране, где они бывают, в клубе состоят тысячи людей. Они стали серьёзной силой, способной сворачивать горы и до конца воплощать свои идеи, и сейчас движение приобрело массовость, считает байкер.

Владельцем здания и главой подразделения «Ночных волков» в Словакии является Йозеф Хамбалек, сообщается в статье. Ранее он руководил военным образованием местных патриотических групп, участников которых видели на фронте на востоке Украины среди сторонников пророссийского ополчения. Кроме того, известно о дружбе Хамбалека с бывшим словацким министром иностранных дел Робертом Калинаком, разделяющим его страсть к мотоциклам.

Словакия вошла в Евросоюз в 2004 году, и с тех пор национализм в стране набирает обороты на разных уровнях, отмечает Euronews. С начала войны на Украине население Словакии разделилось на два лагеря: один выступает против ЕС в поддержку России, российской политики и ополченцев на востоке Украины, другой предпочитает ЕС и поддерживает демократические движения на Украине.

В 2015 году политический конфликт в стране обострился. В Словакию практически перестали приезжать беженцы из Украины, а словаки из пророссийского лагеря начали верить в то, что на Украине в действительности не происходит ничего плохого.

«Запад пытается стереть наше прошлое и расколоть нас, они затягивают нас в конфликт, — считает Бобровский. — Сегодня мы живём в мире».

Политический раскол заметен и в деревне Дольна Крупа с чуть более чем 2 тыс. жителей, часть которых приветствует присутствие «Ночных волков», а часть — выступает против него. Как рассказала одна молодая мама с ребёнком, это местные либералы борются против байкеров и начали собирать подписи против них. Местный активист уверяет, что байкеры просто проезжают через деревню, но некоторые жители решили подписать петицию против них.

Летом словацкий глава «Ночных волков» Йозеф Хамбалек заработал штраф на €33 тыс. за размещение на крестьянском дворе военного оборудования и транспорта. По законам страны, о подобных экспонатах необходимо сообщать властям.

«Люди нас боятся, — считает Бобровский. — Это связано с антироссийской пропагандой, которая активно развивается на Западе. У них больше нет другого инструмента для нападок против нас, только это». При этом он подчеркнул: байкеры не говорят, что США — плохие. Они только просят Америку не навязывать своё мнение и видение истории другим. Сейчас все плохо говорят о России, Россия постоянно изображается агрессором, «но мы — за мир», настаивает представитель «Ночных волков». Байкеры призывают оставить прошлое в прошлом и сосредоточиться на том, что мы имеем сейчас, сообщает Euronews.