Wyborcza: байк-движение «Ночные волки» намерено покорить Словакию

Байкерская группировка «Ночные волки» основала тренировочную базу в Словакии. Здесь её члены учатся стрельбе, а также обслуживанию бронетранспортёров, пишет Gazeta Wyborcza. Для широкой публики база будет открыта в сентябре. МИД и СМИ страны бьют тревогу, однако словацкое МВД не намерено вмешиваться, потому что владелец территории тесно связан с бывшим министром внутренних дел, утверждает издание.

Российское байк-движение «Ночные волки», пользующееся симпатией Кремля, основало базу в районе Трнавы в Словакии. Его члены учатся там стрельбе, а также обслуживанию бронетранспортёров. Словацкие власти не намерены вмешиваться, пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Михал Кокот.

О том, что в конце июня в местность Дольна Крупа, в часе езды от Братиславы, прибыло российское байк-движение «Ночные волки», проинформировал словацкий ежедневник «Правда». Россияне приехали в имение Юзефа Хамбелака, который дружит с Робертом Калиняком, депутатом правящей партии «Курс», сообщает автор.

Хамбелак, который за несколько лет до этого купил имение на месте бывшего сельского кооператива, завёз туда бронетранспортёры и танки, а также построил трассу, добавляет он.

На фотографиях, сделанных с дрона и опубликованных в чешских и словацких СМИ, видны выкрашенные в маскировочные цвета машины. На других фото, выложенных в интернете, видно мужчин в форме словацкой армии, сидящих в бронетранспортёрах, которые передвигаются по трассе в имении Хамбелака.

По мнению СМИ, «Ночные волки» проводят там военизированные занятия и стреляют из огнестрельного оружия, подчёркивает Кокот.

В открытии словацкой «базы» в конце июня принял участие также представитель российского посольства, которое о создании базы проинформировало на своём сайте, объявив, что клуб должен быть открыт для общественности в сентябре.

Словацкое Министерство иностранных дел официально выразило обеспокоенность в связи с тем, что российский байкерский клуб, открыто «призывающий к аннексии Донбасса Россией», открыл своё отделение в Словакии.

«Мнения некоторых членов этого клуба нельзя принять, особенно предложения, касающиеся переписывания истории и всяческого рода реваншизма», — заявил «Правде» Петер Сусло, пресс-секретарь словацкого МИД.

Он также объявил, что деятельность «Ночных волков» должна в Словакии тщательно отслеживаться.

Но Министерство внутренних дел не намерено ничего делать по этому поводу. Словацкие СМИ объясняют это знакомством Хамбелака с Калиняком. Последний вынужден был отказаться от поста министра внутренних дел в марте, через несколько недель после насильственной смерти журналиста Яна Кутяка, который писал о связях словацкого правительства с итальянской мафией. Он вместе со своей невестой погиб от рук профессионального убийцы.

Несмотря на это Калиняк сохранил влияние в министерстве. Он многократно посещал имение Хамбелака, в котором тот зарегистрировал базу охотничьей пожарной службы. На её деятельность в прошлом году он получил €200 тыс. правительственной дотации, а пять лет назад — €700 тыс., информирует в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Михал Кокот.

Комментарии читателей на сайте Gazeta Wyborcza:

hardy: Значит словаки уже от них не избавятся!

rg142: «Власти не знают, что с ними делать», — всё просто, нужно ликвидировать «базу», отменить визы и запретить повторный въезд в ЕС.

terradisiena: «Зелёные человечки» начинают подбираться к Европе. Первый результат встречи Трампа с Путиным.

Diderotto: Прощай, Словакия!

terradisiena: Что? Как это они не знают?!! Просто взять за зад и обратно в кацапскую страну.

kamila gwiazda: Маленькими шагами, а также благодаря полезным идиотам и осознанным кретинам Путин снова вернёт страны Восточного блока…