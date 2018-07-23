Wyborcza: байк-движение «Ночные волки» намерено покорить Словакию
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Мужчина попытался напасть с ножом на члена гвардии во время церемонии смены караула около здания парламента в Оттаве, злоумышленника арестовали.
Во время чемпионата мира по футболу 2018 года 12 ночными маршрутами в Москве воспользовались почти 150 тыс. человека, сообщает m24.
Сборная России завоевала одну бронзовую медаль на чемпионате Европы по современному пятиборью в Венгрии.
Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко проехал на автомобиле по Крымскому мосту. Своим мнением политик поделился в видеоролике, опубликованном в Facebook.
Эркют Согут, агент полузащитника лондонского «Арсенала» Месута Озила, завершившего международную карьеру, ответил президенту мюнхенской «Баварии» Ули Хёнессу.
Дату судебного заседания по делу Пола Манафорта, экс-главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, перенесли на 31 июля 2018 года.
В управлении Роспотребнадзора по Калининградской области напомнили о способах, порядке и сроках оплаты коммунальных услуг, сообщает «Янтарный край».
В Удмуртии запретили пользоваться снегоходами в природном парке «Шаркан», сообщает «Реальное время».
В московском Марьине появилась зарядная станция для электромобилей, сообщает m24. Она стала первой, установленной в жилом районе.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что готова помочь адвокату Ирине Бирюковой, которая сообщила о поступивших в её адресах угрозах после предоставления видео пыток в ярославской колонии.
Четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону белоруска Дарья Домрачева попала в дорожно-транспортное происшествие в центре Минска.
Американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность отзыва допуска к секретной информации у ряда бывших глав спецслужб США, в том числе у экс-директора ЦРУ Джона Бреннана, так как они «политизируют и монетизируют» свой доступ к данным. Об этом заявили в Белом доме.
ЛГБТ-активист Анатолий Обросков признался, что испортил граффити с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым на трансформаторной будке в Пушкарском саду.
На акции «День без турникетов» в Москве побывали более 10 тыс. человек, сообщает m24.
Владелец компании «Авиачартер», московский бизнесмен Михаил Шаманов прокомментировал в разговоре с RT решение заместителя генерального прокурора России Виктора Гриня о возможности отмены международного розыска и продолжении расследования без применения лишения свободы в отношении российских бизнесменов.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон намерен встретиться с «российским коллегой» в августе, заявили в Белом доме.
В Московской области обезвредили 158 различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны с начала 2018 года, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт правительства региона.
Хавьер Рибальта оставил должность главы скаутской службы в английском футбольном клубе «Манчестер Юнайтед».
Один ребёнок погиб, ещё четверо пострадали в результате обрушения железобетонных плит в неэксплуатируемом здании в Кинельском районе Самарской области, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Жительница Астраханской области Айгуль Умбетова рассказала о своём муже Даине, который спас детей из реки Бузан.
Московский бизнесмен, бывший вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов прокомментировал в беседе с RT принятое в Генеральной прокуратуре решение о возможности отмены международного розыска и продолжении расследования без применения лишения свободы в отношении российских предпринимателей.
ООН не принимала участие в эвакуации участников «Белых касок» из Сирии, заявил официальный представитель Генсека организации Стефан Дюжаррик.
Скончался двухлетний россиянин, упавший с девятиметровой высоты в аэропорту Турции, сообщает телеканал «360» со ссылкой на адвоката семьи.
Верховный суд прокомментировал спорные случаи штрафов на основе фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, сообщает «Российская газета».
Бизнесмен из Комсомольска-на-Амуре, юрист, глава юридической компании Евгений Петров прокомментировал в беседе с RT принятие в Генеральной прокуратуре России решения о возможности отмены международного розыска и продолжении расследования без применения лишения свободы в отношении российских бизнесменов.
Президент московского «Локомотива» Илья Геркус согласился с мнением, что повторить победу в чемпионате России будет сложнее, чем в первый раз.
У «Роскосмоса» нет информации о втором задержанном сотруднике Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) в рамках дела о государственной измене. Об этом сообщил глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился эмоциями от награждения команды золотыми медалями чемпионата России.
Калужский предприниматель Леонид Кураев прокомментировал в беседе с RT принятое в Генеральной прокуратуре России решение о возможности отмены международного розыска и продолжении расследования без применения лишения свободы в отношении его самого, Сергея Капчука, Михаила Шаманова и Дмитрия Панькова.
Полиция Лондона установила кордоны в одном из районов города после атаки неизвестного с ножом, в результате которой в критическом состоянии госпитализирован по меньшей мере один человек.
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» объявил о подписании контракта с немецким форвардом Дирком Новицки.
Бизнесмен из Ростова, владелец СК «Славяне» Юрий Погиба в беседе с RT прокомментировал решение заместителя генерального прокурора России Виктора Гриня о возможности отмены международного розыска и продолжении расследования без применения лишения свободы в отношении российских бизнесменов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и начальник Генштаба Валерий Герасимов обсудили с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию в Сирии, сообщает пресс-служба российского МИД.
Сергей Игнашевич, завершивший карьеру футболиста, объявил о том, что станет тренером молодёжной команды московского ЦСКА.
Посольство России в Великобритании заявило о неприемлемости сокрытия британскими властями информации о ходе расследования смерти российского бизнесмена Николая Глушкова в Лондоне.
Женская сборная России по водному поло уступила национальной команде Греции в 1/4 финала чемпионата Европы.
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов получил официальные ответы из Генеральной прокуратуры и МВД на свои обращения по поводу так называемого лондонского списка. Об этом RT сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.
Московское «Динамо» объявило о переходе бразильского полузащитника с российским гражданством Жоаозиньо.
Министерство иностранных дел России прокомментировало эвакуацию из Сирии активистов «Белых касок» и их семей.
Шестикратный олимпийский чемпион американский пловец Райан Лохте дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил.
Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн прокомментировал в беседе с RT инициативу главы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, согласно которой предлагается разработать законопроект об оказании услуг по вытрезвлению граждан.
Около 5,5 тыс. человек пришли на награждение «Локомотива» золотыми медалями чемпионата России.
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин обратился ко всем причастным в завоевании чемпионского титула в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2017/18.
Следственный комитет проверяет действия бывшего следователя, который год назад отказал в возбуждении уголовного дела по факту избиения заключённого в ярославской исправительной колонии.
Футбольный клуб «Парма» опубликовал официальное заявление по поводу решения о снятии пяти очков с команды в чемпионате Италии.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к послу США Джону Хантсману с просьбой помочь ей в посещении отбывающих тюремное заключение в Соединённых Штатах россиян Константина Ярошенко и Виктора Бута.
Футбольный клуб «Локомотив» награждён золотыми медалями чемпионата России по итогам сезона-2017/18.
Бывший сотрудник Елисейского дворца Александр Беналля заявил, что применил силу в отношении манифестанта 1 мая, поскольку хотел помочь полицейским справиться с агрессивными протестующими. Об этом говорится в коммюнике адвокатов чиновника, опубликованном на сайте телеканала LCI.
Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели троих человек в результате взрыва на Волжском судоремонтном заводе.
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв рассказал, сколько организация потратила на мероприятия на прошедшей неделе.