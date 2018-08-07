Bild: «силовики Путина» беспрепятственно «прописались» в центре Европы

Недавно «у подручных Путина» появилась в Европе своя «военная база» со стрельбищем, танками и другой техникой, пишет Bild. И это притом что «Ночные волки» — одна из многих организаций, которые «выполняют для Кремля задания военного и разведывательного характера», утверждает журналист немецкого таблоида.
В Европейском союзе не на шутку обеспокоены попытками «путинского отряда рокеров» обосноваться в Европе, пишет немецкий таблоид Bild.
Недавно у байкерского движения «Ночные волки» даже появилась в Словакии своя «военная база с танками и другой техникой»: на территории «опорного пункта» есть даже стрельбище, отмечает автор статьи Якоб Винклер.
База находится в местечке Дольна Крупа, в 70 км от Братиславы, и расположена на земельном участке, который принадлежит другу бывшего министра внутренних дел Словакии Роберта Калиняка, уточняет журналист Bild.
Винклер хоть и называет ситуацию с российскими байкерами в Словакии «крайне щекотливой с политической точки зрения», при этом он всё-таки не скрывает, что техника на базе родом из одного словацкого военно-исторического музея и к концу августа должна быть возвращена.
И тем не менее «подручные Путина» — гораздо больше, чем обычное байкерское движение, утверждает автор статьи и считает важным напомнить, что на церемонии открытия «военной базы» как-никак присутствовали представители российского посольства в Словакии.
Согласно докладу Министерства обороны Канады, продолжает журналист Bild, в рамках своей стратегии Кремль якобы поручает решать «разведывательные и государственные задачи сторонним организациям».
«И «Ночные волки» — тому пример, — констатирует автор статьи Якоб Винклер. — Российское байкерское движение — лишь одна из многих организаций, которые выполняют для Кремля задания военного и разведывательного характера».
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